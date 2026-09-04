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Καραμπόλα με τέσσερα αυτοκίνητα σημειώθηκε λίγο πριν της 10:00 στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών με κατεύθυνση τη Λευκωσία.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενημερώνονταν οι πολίτες ότι έκλεισε μία λωρίδα του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών με κατεύθυνση τη Λευκωσία, λόγω οδικής σύγκρουσης. Περίπου, στις 10:30 δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η λωρίδα επιτάχυνσης, η οποία είχε κλείσει προσωρινά λόγω οδικής σύγκρουσης.

Στην οδική σύγκρουση εμπλέκονταν τέσσερα αυτοκίνητα, με τα δύο από αυτά να είναι ακινητοποιημένα στη λωρίδα επιτάχυνσης.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.