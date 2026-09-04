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Υπόθεση βιασμού διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά από καταγγελία γυναίκας.

Η γυναίκα που εργάζεται ως οικιακή βοηθός, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε φάρμα στην επαρχία Λευκωσίας όπου είχε μεταβεί για εργασία, από 30χρονο εργάτη που βρισκόταν στον χώρο.

Η γυναίκα προχώρησε χθες σε καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης και εντοπισμό του 30χρονου.