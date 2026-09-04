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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένης στον Μαραθώνα, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού που είχε υποδείξει στις Αρχές η εγγονή της.

Η εγγονή είχε καταγγείλει ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου δέκα χρόνια και ότι η μητέρα της, μαζί με τον αδελφό της, είχαν αποκρύψει τον θάνατό της προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Κατά τις νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα, οι Αρχές εντόπισαν την ηλικιωμένη στο υπόγειο του οικήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.

protothema.gr