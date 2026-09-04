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Βίντεο από τη γυμναστική που ακολουθεί δημοσίευσε στο TikTok η Κατερίνα Στικούδη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Αρκετοί χρήστες επαίνεσαν την προσπάθειά της, ενώ άλλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις για την τεχνική εκτέλεσης ορισμένων ασκήσεων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η Κατερίνα Στικούδη σηκώνει με deadlift συνολικά 100 κιλά.

Αν και το βάρος τη δυσκόλεψε αρκετά, η τραγουδίστρια κατάφερε να ολοκληρώσει την κίνηση με την ίδια να πανηγυρίζει.

«Θηρίο μπράβο», «δυνατή η Κατερίνα, μπράβο», «Κατερίνα δεν παίζεσαι», «είσαι πολύ δυνατό κορίτσι» ήταν ορισμένα από τα επαινετικά σχόλια που έγραψαν στην Κατερίνα Στικούδη με κάποιον σχολιαστή να θυμάται το θρυλικό «κάτσε κάτω από τη μπάρα» που φώναζε ο Χρήστος Ιακώβου σε αρσιβαρίστες όπως ο Πύρρος Δήμας ή ο Βαλέριος Λεωνίδης.

Ωστόσο δεν έλειψαν και αυτοί που θέλησαν να τη συμβουλεύσουν με παρατηρήσεις για τη μηχανική της, εστιάζοντας στο ότι τα λάθη της μπορεί να της προκαλέσουν προβλήματα στη μέση.

«Έτσι όπως την κάνεις όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής γιατί θα πάθεις χοντρή ζημιά», «καλά προπονητή δεν έχεις??όλο λάθος θα πας για μέση…», «άμα σηκώνεις έτσι την μπάρα σε λίγο καιρό θα χρειαστείς ορθοπεδικό», «χρειάζεται καλύτερη τεχνική στα πόδια, γιατί τα γόνατα κλείνουν προς τα μέσα!» ήταν ορισμένες από τις παρατηρήσεις στην Κατερίνα Στικούδη.

protothema.gr