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Μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε για πρόσφατη εμφάνισή του, ο Γιάννης Πάριος απάντησε στους επικριτές του, υποστηρίζοντας ότι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Παράλληλα, άφησε αιχμές για όσους εκφράζουν την άποψή τους χωρίς να την υπογράφουν επώνυμα.

Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε συναυλία την Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Μετά την εμφάνισή του, βίντεο από τη συναυλία που δημοσιεύθηκαν στα social media προκάλεσαν αρνητικά σχόλια από ορισμένους χρήστες, οι οποίοι επέκριναν τη φωνητική του απόδοση, ενώ κάποιοι αναφέρθηκαν και στην ηλικία του.

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε στα «Παραπολιτικά» για τα αρνητικά σχόλια που έγιναν εις βάρος του το τελευταίο διάστημα και τοποθετήθηκε απέναντι σε όλους όσοι αμφισβήτησαν τη φωνή του και την παρουσία του στη σκηνή.

Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής δήλωσε πως εξακολουθεί να αισθάνεται ότι μπορεί να ερμηνεύει και πως ο καλλιτέχνης δεν είναι «δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη»: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».

Ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στη συνέχεια και στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται τα συγκεκριμένα σχόλια στα social media. Όπως τόνισε, δεν τον απασχολούν οι αρνητικές απόψεις, καθώς μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο έχει η σχέση που έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό του. Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός ότι αρκετοί από όσους τον επικρίνουν επιλέγουν να το κάνουν χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.

Σε ερώτηση για το αν του είναι αδιάφορα τα σχόλια, απάντησε: «Τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του

Από τα πρώτα πρόσωπα που έσπευσαν να υποστηρίξουν δημόσια τον Γιάννη Πάριο, ήταν ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, καθώς και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Βασίλης Λέκκας.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός την Τρίτη στο «Studio στις 3» δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».

Από τη μεριά του, ο Βασίλης Λέκκας έκανε μία ανάρτηση την Τετάρτη στο Facebook σχολιάζοντας: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. “Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε”, Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».

protothema.gr