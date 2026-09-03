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Ο κορυφαίος αθλητής μας στη Γυμναστική, ο Μάριος Γεωργίου έγραψε Ιστορία στο Τάραντο, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026. Με άλλα δύο μετάλλια ανέβασε στα ύψη τη συγκομιδή του στη διοργάνωση σε εννέα μετάλλια και χαροποίησε αφάνταστα τους Κύπριους φιλάθλους. Διπλή χαρά για την Κύπρο, καθώς ο Νεόφυτος Κυριάκου πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το χθεσινό του χρυσό μετάλλιο στο Σύνθετο Ατομικό, εξασφάλισε αρχικά το αργυρό μετάλλιο στο Δίζυγο κι ήθελε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο τελευταίο αγώνισμα, το Μονόζυγο. Ήταν εξαιρετικός, σχεδόν αψεγάδιαστος και βαθμολογήθηκε με 14.200. Οι αντίπαλοί του είχαν, πλέον να αντιμετωπίσουν ένα βουνό.

Γι’ αυτό κι οι επόμενοι έξι αθλητές είχαν πτώση. Ευκαιρίας δοθείσης, ο Κυριάκου ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με βαθμολογία 13.100!

Ο Γεωργίου κατέκτησε με διαφορά το χρυσό, φτάνοντας τη συνολική του συγκομιδή στο Τάραντο σε 2 χρυσά κι ένα αργυρό και σε Μεσογειακούς Αγώνες, 5 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα!

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