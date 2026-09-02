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Ο κορυφαίος αθλητής στη Γυμναστική, ο Μάριος Γεωργίου έγραψε Ιστορία στο Τάραντο, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026.

Με άλλα δύο μετάλλια ανέβασε στα ύψη τη συγκομιδή του στη διοργάνωση σε εννέα μετάλλια και χαροποίησε αφάνταστα τους Κύπριους φιλάθλους.

Το χρυσό έλαβε στο μονόζυγο, ένώ λίγο νωρίτερα ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε και αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο, παρότι ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με τον Τούρκο Αλτάν Ντογάν, συγκεντρώνοντας 14.000 βαθμούς.

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