Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός ενός από τους 20 ανθρώπους που αγνοούνταν μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της Κερύνειας.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών. Η σορός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Δρ. Burhan Nalbantoğlu στη Λευκωσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Ακόμη, δήλωσε ότι η Τουρκική Δημοκρατία παρέχει πλήρη στήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών της. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι σήμερα έφτασε στην περιοχή και δεύτερο πλοίο έρευνας και διάσωσης.

Όπως σημείωσε, το νέο πλοίο διαθέτει πιο σύγχρονο εξοπλισμό και έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε μεγαλύτερα βάθη. Ωστόσο, η επιχείρηση δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι το βάθος στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα φτάνει περίπου τα 550 μέτρα.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι επισκέφθηκε το πλοίο έρευνας και διάσωσης και ενημερώθηκε για την πορεία των επιχειρήσεων, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι εντοπίστηκε η σορός ενός από τους 20 αγνοούμενους.

«Είχαμε 20 ανθρώπους που αγνοούνταν και εντοπίστηκε η σορός ενός από αυτούς. Τη σορό τη μεταφέραμε εδώ και την αποστείλαμε στο Νοσοκομείο Δρ. Burhan Nalbantoğlu για ταυτοποίηση», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη εξέταση εκτιμάται ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι οικογένειες που αναμένουν ενημέρωση θα λάβουν σχετική πληροφόρηση.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν 24 ώρες το 24ωρο»

Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν αδιάκοπα, ημέρα και νύχτα, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού νέου ευρήματος ή σορού, η κοινή γνώμη θα ενημερωθεί.

Αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες στο σημείο, όπου το βάθος φτάνει περίπου τα 550 μέτρα, επεσήμανε ότι η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Όπως εξήγησε, οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των φωτιστικών συστημάτων των ρομπότ.

Σε ερώτηση κατά πόσο έχουν εντοπιστεί άλλες σοροί μέσα ή γύρω από το πλοίο, ο Üstel απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο εύρημα.

Τέλος, ανέφερε ότι οι ομάδες έρευνας θα συνεχίσουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις με τη χρήση ελικοπτέρων, πλοίων και άλλων διαθέσιμων μέσων.

«Καταρχάς, συλλυπητήρια για ακόμη μία φορά σε όλους μας. Ο Θεός να δώσει δύναμη και υπομονή», ανέφερε.