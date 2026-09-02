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Ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών στη Λεμεσό εκφράζει η βουλεύτρια και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία θέτει σοβαρά ερωτήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή για την επάρκεια της αστυνόμευσης στους δημόσιους χώρους της πόλης, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας.



Με αφορμή την καταγγελία για άσεμνη επίθεση και παρενόχληση γυναίκας στο Δασούδι, η κ. Τσιρίδου επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της αστυνόμευσης στη Λεμεσό και ζητά απαντήσεις για το «Σπίτι της Αστυνομίας» στην οδό Ανεξαρτησίας, τις περιπολίες στην παραλιακή περιοχή, τον φωτισμό και την ασφάλεια στους πεζόδρομους, αλλά και τον ευρύτερο σχεδιασμό για την πρόληψη της εγκληματικότητας στην πόλη.



Εγείρει επίσης την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, περισσότερες περιπολίες και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας. Όπως αναφέρει στην επιστολή της προς τον Υπουργό, αφορμή για τα ερωτήματα που θέτει, μεταξύ άλλων, είναι η πρόσφατη καταγγελία γυναίκας για άσεμνη επίθεση στο Δασούδι, περιστατικό το οποίο διερευνάται από την Αστυνομία.



Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία ζητά απαντήσεις, είναι και η λειτουργία του «Σπιτιού της Αστυνομίας» στην οδό Ανεξαρτησίας, το οποίο λειτούργησε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο σήμερα παραμένει κλειστό. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την αστυνομική παρουσία και τις περιπολίες στην παραλιακή περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς και για την ασφάλεια στους πεζόδρομους και τον φωτισμό σε σημεία που ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για τους πολίτες.



Τέλος, ζητά να πληροφορηθεί ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου και της Αστυνομίας για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινοτικής αστυνόμευσης στη Λεμεσό, μέσω του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, των ποδηλατικών περιπολιών και της ενισχυμένης παρουσίας αστυνομικών στους δημόσιους χώρους.



Αυτούσια τα ερωτήματα:



Με δεδομένα τα πιο πάνω καλείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:



1 α) Σε σχέση με το «Σπίτι της Αστυνομίας» στην οδό Ανεξαρτησίας, το οποίο δημιουργήθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2020, ως μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της αστυνόμευσης στο κέντρο της Λεμεσού και χώρος εξυπηρέτησης των πολιτών επί 24ωρού βάσεως, είναι γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη διάθεση της Αστυνομίας, δεν αξιοποιείται σήμερα για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Δεδομένου ότι οι λόγοι και οι ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία του εξακολουθούν να υφίστανται, και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για πρόληψη της παραβατικότητας, ορατή αστυνομική παρουσία και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στο κέντρο της πόλης, για ποιο λόγο δεν έχει επαναλειτουργήσει μέχρι σήμερα; Έχει αξιολογηθεί από την Αστυνομία η επαναλειτουργία του ως επιχειρησιακού σημείου κοινοτικής αστυνόμευσης και άμεσης ανταπόκρισης και, εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο παρόλο που οι πολίτες, η τοπική αρχή και οργανωμένοι φορείς της πόλης κρίνουν τη λειτουργία του ως πολύ σημαντική;



β) Περαιτέρω, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή σχεδιασμός για την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι η αξιοποίηση μιας ήδη διαθέσιμης υποδομής στο συγκεκριμένο κομβικό σημείο της πόλης θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην επαναφορά μιας μόνιμης και ορατής αστυνομικής παρουσίας σε πολυσύχναστα σημεία του ιστορικού κέντρου και, κυρίως, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής;