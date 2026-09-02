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Νέα αιφνιδιαστική επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος για πρώτη φορά συναντήθηκε ταυτόχρονα και με τις δύο συντεχνίες των δεσμοφυλάκων, επισκέφθηκε πτέρυγες και συνομίλησε με κρατούμενους.

Ο Κώστας Φυτιρής πήγε σήμερα το μεσημέρι στο σωφρονιστικό ίδρυμα σε μια απρογραμμάτιστη επίσκεψη, μετά το χθεσινό επεισόδιο σε βάρος δεσμοφύλακα, αλλά και μετά την απομάκρυνση του αντιπροέδρου της συντεχνίας Ισότητα Γιώργου Μαλτέζου ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του.

Ο κ. Φυτιρής, ερωτηθείς από το philenews, επιβεβαίωσε ότι επισκέφθηκε την πτέρυγα των υποδίκων αλλά και τη γυναικεία πτέρυγα, συνομίλησε με κρατούμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τη διαβίωσή τους στη φυλακή, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε σύσκεψη με εκπροσώπους των δύο συντεχνιών του προσωπικού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα είναι δίπλα στο προσωπικό εφόσον υπάρχει ισορροπία, δηλαδή να κάνει σωστά τη δουλειά του και παράλληλα να διεκδικεί τα δικαιώματά του. «Θα είμαστε δίπλα τους άμα μας έχουν ανάγκη. Θέλουμε να νοιώσουν ότι είμαστε μαζί τους, εφόσον επιτελούν σωστά το έργο τους», ήταν η σαφής τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αφού άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δεσμοφύλακες, συζήτησε λύσεις ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Όπως δήλωσε, οι φυλακές ανά τον κόσμο περνούν κρίση, όπως και οι κυπριακές λόγω του υπερπληθυσμού. Στη Σουηδία υπενοικίασαν φυλακές στη Λιθουανία, ενώ στην Βρετανία θα αποφυλακιστούν αναγκαστικά 9.000 κρατούμενοι για αποσυμφόρηση των φυλακών.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει απόφαση όπως οι ελαφροποινίτες που καταδικάστηκαν μέχρι και σε 12 μήνες φυλάκιση για οικονομικής κυρίως φύσης αδικήματα και έχουν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους, θα αποφυλακίζονται πάντα με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Παράλληλα, όπως ανέφερε, αρκετοί αλλοδαποί κρατούμενοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να εκτίσουν την ποινή τους στη χώρα τους, γι’ αυτό και το θέμα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τις πρεσβείες τους.

Όσον αφορά στους παράνομους μετανάστες που τελούν υπό κράτηση, έχει αποφασιστεί όπως αποφυλακίζονται και απελαύνονται άμεσα στις χώρες τους. Αναφορικά με τη θέση του διευθυντή Φυλακών, ο κ. Φυτιρής τοποθετήθηκε ξεκάθαρα: Δεν έχω καμιά ανάμιξη. Τη διαδικασία ανέλαβε ο ίδιος οίκος όπως έγινε πρόσφατα και στους γενικούς διευθυντές. Έχουν προκριθεί εννιά υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν σε εξέταση. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των υποψηφίων ήταν και δύο πρώην αξιωματικοί του στρατού, ωστόσο, τόνισε πως δεν έχει σχέση με τη διαδικασία και δεν παρενέβη.

Η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει τη διεύθυνση των φυλακών θα ληφθεί από την ΕΔΥ στη βάση των εισηγήσεων του οίκου αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο με αυτό των γενικών διευθυντών που διορίστηκαν πρόσφατα μεταξύ των οποίων και η Άννα Αριστοτέλους.