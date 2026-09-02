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Η απόφαση για τη στείρωση μιας γάτας συχνά συνοδεύεται από ερωτήματα και αμφιβολίες. Πριν προγραμματιστεί η επέμβαση, είναι χρήσιμο οι κηδεμόνες να γνωρίζουν τι ακριβώς περιλαμβάνει, πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία και τη συμπεριφορά του ζώου και τι χρειάζεται κατά την περίοδο της ανάρρωσης.

Μια από τις διαφωνίες όσων έχουν κατοικίδια είναι το αν πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους. Βέβαια ο νόμος είναι σαφής πάνω σε αυτό, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να κάνουν στο κατοικίδιό τους τη συγκεκριμένη επέμβαση. Κάνουν λόγο για αλλαγή του χαρακτήρα της γάτας ή του σκύλου τους, προβλήματα παχυσαρκίας, και άλλα.

Τι ισχύει και τι όχι; Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία που κάθε κηδεμόνας γάτας πρέπει να γνωρίζει πριν από τη στείρωση — από την ιδανική ηλικία για την επέμβαση και τους πιθανούς ιατρικούς κινδύνους έως τη φροντίδα μετά το χειρουργείο. Τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Η κατάλληλη χρονική στιγμή

Οι περισσότεροι κτηνίατροι συνιστούν η στείρωση να γίνεται όταν η γάτα είναι 5 και 6 μηνών, πριν φτάσει στη σεξουαλική ωριμότητα. Η έγκαιρη επέμβαση προσφέρει τα μέγιστα οφέλη για την υγεία της.

Επιπλέον, οι νεότερες γάτες συνήθως αναρρώνουν πιο γρήγορα και παρουσιάζουν λιγότερες επιπλοκές. Το κάθε ζώο βέβαια είναι διαφορετικό. Συζητήστε με τον κτηνίατρό σας για να καθορίσετε την ιδανική χρονική στιγμή για το δικό σας κατοικίδιο.

Μύθοι και αλήθειες για τη στείρωση

Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν πολλοί, η στείρωση δεν κάνει τις γάτες τεμπέλικες ούτε προκαλεί από μόνη της παχυσαρκία. Η σωστή διατροφή και η καθημερινή άσκηση είναι οι βασικοί παράγοντες για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

Αυτό που χρειάζεται από μέρους σας είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Η στείρωση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της γάτας χωρίς να την κάνει μαλθακή και χωρίς όρεξη για παιχνίδια, όπως λέγεται. Ασχοληθείτε μαζί της, παίξτε με αυτή και θα δείτε πώς θα ανταποκριθεί. Όλα τα άλλα είναι μύθοι.

Οφέλη για την υγεία

Η στείρωση εξαλείφει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και της μήτρας και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται πριν από τον πρώτο οίστρο.

Οι γάτες που στειρώνονται σε μικρή ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μια πιο μεγάλη και υγιή ζωή. Η αφαίρεση των αναπαραγωγικών οργάνων προλαμβάνει ασθένειες που μπορεί να αποβούν απειλητικές για τη ζωή τους.

Οι κτηνίατροι από την πλευρά τους συμβουλεύουν να στειρώσετε τη γάτα σας έγκαιρα ως προληπτικό μέτρο για την υγεία της. Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική υγεία, αλλά επεκτείνονται και στη συνολική ευεξία του ζώου. Η στείρωση αποτελεί, θα λέγαμε, πραγματική επένδυση, στη μακροχρόνια υγεία της αγαπημένης σας γάτας.

Η αλήθεια για την παχυσαρκία λόγω στείρωσης

Μετά τη στείρωση, ο μεταβολισμός της γάτας μπορεί να επιβραδυνθεί, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αύξησης του σωματικού βάρους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η στείρωση προκαλεί από μόνη της παχυσαρκία.

Αν η γάτα τρώει σωστά και κινείται, θα διατηρηθεί σε ιδανικό βάρος. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ποσότητες της τροφής και να ενθαρρύνετε περισσότερο το παιχνίδι και την άσκηση. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για να καταρτίσετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, κάτι πολύ σημαντικό. Με σωστή φροντίδα και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η γάτα σας μπορεί να παραμείνει δραστήρια, υγιής και γεμάτη ενέργεια μέχρι τα γεράματά της.

Φροντίδα μετά τη στείρωση

Μετά την επέμβαση, η γάτα σας θα χρειαστεί έναν ήσυχο και καθαρό χώρο για να αναρρώσει και να αποφύγει το έντονο τρέξιμο, τα άλματα και κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να επηρεάσει την επούλωση του τραύματος. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το σημείο της τομής για τυχόν σημάδια μόλυνσης και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που θα σας δώσει ο γιατρός σας.

Η σωστή μετεγχειρητική φροντίδα συμβάλλει στην ομαλή επούλωση και μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών. Περιορίστε τις έντονες κινήσεις και πιάνετε τη γάτα σας πολύ προσεκτικά για να μην υπάρξει πρόβλημα με την τομή. Το γνωστό ελισσαβετιανό κολάρο είναι μάλλον απαραίτητο για να μην ενοχλεί η γάτα το σημείο τομής.

Να ξέρετε ότι τις πρώτες μέρες η όρεξή της μπορεί να είναι μειωμένη. Μην αγχωθείτε και μην αρχίσετε να σκέφτεστε τα χειρότερα. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας καθώς θα σας ενημερώσει για τα σημάδια που πρέπει να παρακολουθείτε. Γενικά μέχρι να αναρρώσει η γάτα σας, ας είστε σε επικοινωνία μαζί του.

Αν τώρα δείτε επίμονη αιμορραγία ή έκκριση υγρού από την τομή, άνοιγμα των ραμμάτων ή της χειρουργικής τομής, δυσάρεστη οσμή ή σημάδια μόλυνσης, έντονο πόνο, λήθαργο ή απώλεια όρεξης που επιμένει, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρό σας.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η στείρωση δεν είναι απλώς μια συνηθισμένη κτηνιατρική επέμβαση. Είναι μια υπεύθυνη επιλογή θα ωφελήσει πολύ και μακροπρόθεσμα το ζώο σας.

Ενημερωθείτε, συζητήστε με τον κτηνίατρό σας και επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στο κατοικίδιό σας.

topetmou.gr