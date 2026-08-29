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Πίσω από την ήρεμη συμπεριφορά της γάτας μας, κρύβεται ένα ζώο με συγκεκριμένες ανάγκες και ευαισθησίες.

Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, υιοθετούμε συνήθειες που την κάνουν να αισθάνεται άβολα ή αγχωμένη. Αν η γάτα σας δείχνει νευρική, αποφεύγει την επαφή ή παρουσιάζει αλλαγές στη συμπεριφορά της, ίσως η αιτία να βρίσκεται στην καθημερινότητά της.

Ακολουθούν έξι πράγματα που οι περισσότερες γάτες δεν αντέχουν αλλά και τρόποι ώστε να τις βοηθήσουμε να νιώσουν καλύτερα.

1. Η έλλειψη ποιοτικού χρόνου

Παρότι οι γάτες δεν απαιτούν τη συνεχή προσοχή που χρειάζονται οι σκύλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνουν την ανθρώπινη συντροφιά. Οι περισσότερες δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους και αναζητούν στιγμές παιχνιδιού, χάδια και αλληλεπίδραση.

Αν λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι, φροντίστε να αφιερώνετε λίγο χρόνο στη γάτα σας όταν επιστρέφετε. Ένα σύντομο παιχνίδι με ένα καλάμι, μια μπάλα ή ένα διαδραστικό αντικείμενο μπορεί να τη βοηθήσει να εκτονώσει την ενέργειά της και να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.

2. Η ακατάστατη τουαλέτα

Η καθαριότητα της αμμολεκάνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια γάτα. Τα αιλουροειδή είναι από τη φύση τους πολύ καθαρά ζώα και μπορεί να αρνηθούν να χρησιμοποιήσουν μια βρώμικη τουαλέτα.

Η άμμος θα πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά από τα περιττώματα και να αντικαθίσταται πλήρως σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κατοικιδίου σας. Μια καθαρή αμμολεκάνη μειώνει τις πιθανότητες να αρχίσει η γάτα να λερώνει άλλα σημεία του σπιτιού.

3. Οι ξαφνικές αλλαγές στη ρουτίνα

Οι γάτες αγαπούν τη σταθερότητα. Αλλαγές όπως μια μετακόμιση, η άφιξη ενός νέου κατοικιδίου ή ακόμη και διαφορετικές ώρες φαγητού μπορούν να τις στρεσάρουν.

Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να διατηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα στα γεύματα και στο παιχνίδι. Αν πρόκειται να συμβεί κάποια μεγάλη αλλαγή στο σπίτι, δώστε στη γάτα χρόνο να προσαρμοστεί σταδιακά και εξασφαλίστε ότι θα έχει ένα ήσυχο μέρος όπου θα μπορεί να απομονώνεται όταν το χρειάζεται.

4. Οι δυνατοί θόρυβοι

Οι περισσότεροι κηδεμόνες έχουν παρατηρήσει πόσο εύκολα τρομάζει μια γάτα από μια ηλεκτρική σκούπα, τα πυροτεχνήματα ή μια δυνατή μουσική. Η ακοή της είναι πολύ πιο ευαίσθητη από τη δική μας, γι’ αυτό και οι έντονοι ήχοι μπορεί να της προκαλέσουν σημαντικό άγχος.

Σε περιόδους με έντονο θόρυβο, όπως καταιγίδες ή γιορτές με πυροτεχνήματα, δημιουργήστε έναν ήσυχο χώρο όπου θα μπορεί να κρυφτεί. Ένα δωμάτιο με κλειστά παράθυρα, χαμηλό φωτισμό και το αγαπημένο της κρεβάτι μπορεί να τη βοηθήσουν να αισθανθεί πιο ασφαλής.

5. Τα υπερβολικά χάδια

Δεν απολαμβάνουν όλες οι γάτες τα συνεχή χάδια. Μάλιστα, αρκετές ανέχονται το άγγιγμα μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, όπως κάτω από το πηγούνι, στα μάγουλα ή πίσω από τα αυτιά.

Αν παρατηρήσετε ότι η γάτα σας κουνάει απότομα την ουρά της, γυρίζει το κεφάλι προς το χέρι σας, χαμηλώνει τα αυτιά ή απομακρύνεται, πιθανότατα σας δείχνει ότι δεν θέλει άλλη επαφή εκείνη τη στιγμή. Ο σεβασμός στα όριά της βοηθά στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

6. Το μπαγιάτικο φαγητό και το βρόμικο μπολ

Οι γάτες διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη όσφρηση και μπορούν εύκολα να αντιληφθούν πότε η τροφή τους δεν είναι πλέον φρέσκια. Η υγρή τροφή, ειδικά τους ζεστούς μήνες, δεν πρέπει να μένει εκτός ψυγείου, καθώς μπορεί να χαλάσει.

Εξίσου σημαντική είναι και η καθαριότητα των μπολ νερού και τροφής. Τα υπολείμματα φαγητού οδηγούν στην ανάπτυξη βακτηρίων και πολλές γάτες αποφεύγουν να φάνε ή να πιουν από ένα βρόμικο σκεύος. Το καθημερινό πλύσιμο των μπολ με ζεστό νερό και σαπούνι συμβάλλει τόσο στην υγιεινή όσο και στην ευεξία του κατοικιδίου μας.

Η γλώσσα του σώματος μας λέει πάντα την αλήθεια

Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα, όμως όλες επικοινωνούν μέσα από τη συμπεριφορά και τη γλώσσα του σώματός τους. Παρατηρώντας τις αντιδράσεις της και σεβόμενοι τις ανάγκες της, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου θα αισθάνεται ασφαλής, ήρεμη και ευτυχισμένη.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας είναι συχνά αρκετές για να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής της και να ενισχύσουν τον δεσμό που έχουμε μαζί της.

topetmou.gr