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Άντρας που συνόδευε ηλικιωμένο στον Κάτω Δρυ, κτυπήθηκε από κεραυνό έξω από ξωκκλήσι στην περιοχή του Κάτω Δρυ λίγο πριν τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο άντρας ηλικίας 45 χρόνων από τη Σρι Λάνκα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνκας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ΟΚΥπΥ, ο εκπρόσωπος Τύπου του οποίου Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε πως το άτομο που κτυπήθηκε από κεραυνό έχει μεταφερθεί στο ΤΑΕΠ Λάρνακας. «Το άτομο αξιολογείται από τους ιατρούς και τυγχάνει διαφόρων εξετάσεων. Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς είναι καλή», ανέφερε ο κ. Χαριλάου.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί σχετικά και η Αστυνομία Λάρνακας. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας, Γιώργος Φουκαρής, ο κεραυνός έπεσε σε κοντινό σημείο από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα στον ώμο ο 45χρονος.

Όπως ανέφερε στο philenews o Κοινοτάρχης Κάτω Δρυ, Νίκος Βασιλείου, από την πτώση του κεραυνού κινδύνευσαν τρία άτομα που μόλις εξήλθαν από αυτοκίνητο για να προσκυνήσουν στο εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκονται λίγο έξω από την κοινότητα. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ηλικιωμένος ελληνοκύπριος και δύο εργαζόμενοί του, ένας άντρας και μία γυναίκα.

«Ο κεραυνός κτύπησε ένα νεαρό, τον συνεφέραμε με τον γιο μου, τον βάλαμε στο αυτοκίνητο και τον πήραμε στο χωριό και ήρθε ασθενοφόρο και τον πήρε», ανέφερε, σημειώνοντας πως «την κοπέλα την κτύπησε ελαφρά» ο κεραυνός.

Ο κ. Βασιλείου απηύθυνε έκκληση προς όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να περάσει η κακοκαιρία, καθώς στην περιοχής τους επικρατούν κατά διαστήματα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα.