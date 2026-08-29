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Προβλήματα δημιούργησαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις και στην εναέρια κυκλοφορία στο νησί μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, λόγω της κακοκαιρίας αεροπλάνα απέφυγαν να προσεγγίσουν το νησί μας με αποτέλεσμα να εκτραπούν τουλάχιστον 11 πτήσεις.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πτήση ήταν από Δανία με κατεύθυνση την Πάφο, αλλά τελικά κατέληξε στη Ρόδο. Άλλες δέκα που επρόκειτο να φθάσουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από τις 12:00 μέχρι τις 13:30, έκαναν εκτροπή για Πάφο, Ρόδο και Λίβανο.

Από πλευράς της, η διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports Μαρία Κουρούπη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι αριθμός πτήσεων έκανε εκτροπή σε άλλα αεροδρόμια λόγω της έντονης κακοκαιρίας που άρχισε να επηρεάζει κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου την Κύπρο.

Ερωτηθείσα κατά πόσον έχουν ακυρωθεί πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας, η κ. Κουρούπη απάντησε αρνητικά.

«Τώρα που φεύγει η έντονη κακοκαιρία τα αεροσκάφη φεύγουν από τα αεροδρόμια που είχαν σταθμεύσει προσωρινά και έρχονται στην Κύπρο», κατέληξε.