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Διπλή δολοφονία φαίνεται να ετοίμαζαν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας οι τρεις συλληφθέντες, 1 Ιρλανδός και 2 Νορβηγοί, οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές οι στόχοι ήταν δύο αλλοδαποί, που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους στην περιοχή της ελ. Αμμοχώστου και θα έφταναν τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο.

Οι τρεις, που δεν πιστεύεται πως είναι οι ηθικοί αυτουργοί, αναζήτησαν εκτελεστή μέσω του διαδικτύου και έπεσαν στην παγίδα της Δανέζικης Αστυνομίας, που εδώ και καιρό χρησιμοποιεί υπό κάλυψη αστυνομικούς για να αποτρέψει δολοφονίες στην χώρα. Ο υποτιθέμενος εκτελεστής ήταν υπό κάλυψη αστυνομικός, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε πως η χώρα όπου σχεδιάζονταν οι δολοφονίες ήταν η Κύπρος ενημέρωσε της Αρχές της χώρας του και τη Europol, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν την κυπριακή Αστυνομία.

Στην Κύπρο έσπευσαν μάλιστα Δανοί Αστυνομικοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με την Κυπριακή Αστυνομία. Η συντονισμένη διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων οδήγησε στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων και σε επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Οι ύποπτοι φέρονται να πρόσφεραν στον εκτελεστή περίπου €85.000 (650.000 δανέζικες κορώνες) για να δολοφονήσει τα δύο άτομα. Τα κίνητρα των σχεδιαζόμενων δολοφονιών δεν είναι γνωστά σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, με τους τρεις που έσπευσαν στην Κύπρο να φέρονται ως τα πρόσωπα που θα παρέδιδαν όπλο και χρήματα στον δήθεν εκτελεστή.

«Η επιχείρηση αναδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε σε ανακοίνωση η Αστυνομία, που σημειώνει πως «ενισχύει σταθερά τη συνεργασία της με τη Europol και τις ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές, με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος».

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Σημειώνεται πως οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές της χώρας τους για διάφορες υποθέσεις.

Η εξεύρεση εκτελεστών μέσω του διαδικτύου είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο διάστημα από το οργανωμένο έγκλημα του εξωτερικού, με τις πληρωμές να γίνονται συνήθως μέσω κρυπτονομισμάτων. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που οι Αρχές ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούν με υπό κάλυψη αστυνομικούς να βάλουν φρένο σε αυτή τη δραστηριότητα. Σημειώνεται πως η υπόθεση δεν φαίνεται, από τα προκαταρκτικά ευρήματα, να έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο.



