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Συστάσεις προς το κοινό για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τις ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά τόπους την Κύπρο εξέδωσε η Πολιτική Άμυνα, μετά την ενεργοποίηση Πορτοκαλί Προειδοποίησης για σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου.

Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 19:00, με τη βροχόπτωση να ενδέχεται να φθάσει τα 55 έως 70 χιλιοστά ανά ώρα.

Παράλληλα, αναμένεται χαλάζι, ενώ κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά, με ισχυρότερες ριπές.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας, μετά από την έκδοση Πορτοκαλί Προειδοποίησης για ισχυρές καταιγίδες, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ., το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, προβαίνει σε συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών.

Σύμφωνα με την Προειδοποίηση, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά τόπους το νησί. Η ένταξη της βροχής δυνατό να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ αναμένεται επίσης χαλάζι. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά, με ισχυρότερες ριπές.

Μέτρα αυτοπροστασίας:

Η Πολιτική Άμυνα καλεί το κοινό:

Να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας και οι υδρορροές των υποστατικών δεν είναι φραγμένα.

Να στερεώσει αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να μετακινηθούν ή να παρασυρθούν από το νερό ή τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγει την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους όταν εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

Σε περίπτωση πλημμύρας, να εγκαταλείψει υπόγειους χώρους και να μετακινηθεί σε ασφαλές, ψηλότερο σημείο.

Να μην επιχειρεί, σε καμία περίπτωση, να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο.

Εάν βρεθεί σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να σταματήσει και να αλλάξει κατεύθυνση.

Να παραμένει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί ή υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι και να αποφεύγει αντικείμενα ή κατασκευές που ενδέχεται να μετακινηθούν.

Το κοινό καλείται να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η πρόληψη, η έγκαιρη προετοιμασία και η υπεύθυνη συμπεριφορά συμβάλλουν στην προστασία όλων μας.