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Σε 35 περιστατικά κλήθηκε να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας.

Έξι συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας επιχείρησαν σε Έγκωμη, Μακεδονίτισσα, Στρόβολο, Λακατάμεια και Άγιο Δομέτιο.

Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων και ρυμουλκήσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά με σπινθηρισμούς σε καλώδια της ΑΗΚ.

Σε μία περίπτωση σημειώθηκε πτώση δέντρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής συνέδραμαν δύο συνεργεία της εθελοντικής ομάδας SUPPORT-CY, ενώ συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας εργάζονταν παράλληλα για το άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων.

Η σκηνή του περιστατικού με την πτώση του δέντρου παραδόθηκε στην Αστυνομία και σε συνεργείο του Δήμου Στροβόλου.