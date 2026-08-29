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Σταθερά ανοδική παραμένει η πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τα καταναλωτικά δάνεια να καταγράφουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης και τα στεγαστικά να συνεχίζουν την ανάκαμψή τους. Την ίδια ώρα, τα επιχειρηματικά δάνεια διατηρούν θετικό ετήσιο ρυθμό, παρά την υποχώρηση που καταγράφηκε στις καθαρές συναλλαγές τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο του 2026 για κατοίκους εσωτερικού δείχνουν ότι το συνολικό υπόλοιπο των δανείων ήταν στα €21,1 δισ., έναντι €20,4 δισ. το Δεκέμβριο του 2024 και €20,85 δισ. στο τέλος του 2025. Σε ετήσια βάση, το συνολικό υπόλοιπο αυξήθηκε κατά 5,6%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δυναμική των καταναλωτικών δανείων. Το υπόλοιπό τους ανήλθε τον Ιούλιο στα €1,24 δισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10,2%. Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης μεταξύ των βασικών κατηγοριών δανείων προς νοικοκυριά. Η άνοδος είναι επίσης σημαντικά υψηλότερη από το 7,2% που καταγραφόταν στο τέλος του 2025. Η πιστωτική επέκταση στα καταναλωτικά ήταν θετική στους περισσότερους μήνες του 2026. Τον Ιούλιο οι καθαρές συναλλαγές ανήλθαν σε €18,8 εκατ., ενώ το Φεβρουάριο είχαν φτάσει τα €32,9 εκατ. και τον Ιούνιο τα €21,9 εκατ. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, δείχνει ότι η ζήτηση για καταναλωτική πίστη παραμένει ισχυρή, με τα νοικοκυριά να αυξάνουν τη χρήση χρηματοδότησης για καταναλωτικές ανάγκες.

Στα στεγαστικά δάνεια η εικόνα είναι πιο σταθερή, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα. Το υπόλοιπο ανήλθε τον Ιούλιο του 2026 στα €8,74 δισ., από €8,69 δισ. το Δεκέμβριο του 2025. Σε ετήσια βάση, τα στεγαστικά αυξήθηκαν κατά 5,7%, έναντι 4,5% στο τέλος του 2025. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν εξεταστεί σε βάθος χρόνου. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης, το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο έχει πλέον εισέλθει σε φάση ανάκαμψης. Από περίπου €8,33 δισ. στο τέλος του 2023, το υπόλοιπο έχει αυξηθεί στα €8,74 δισ. τον Ιούλιο του 2026. Τον Ιούλιο οι καθαρές συναλλαγές ήταν θετικές κατά €37,2 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική πίστη συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Σημαντική είναι και η εικόνα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο των επιχειρηματικών δανείων ανήλθε τον Ιούλιο στα €9,03 δισ., έναντι €8,89 δισ. το Δεκέμβριο του 2025. Σε ετήσια βάση, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,8%. Η πορεία των τελευταίων μηνών ήταν ιδιαίτερα θετική. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026 καταγράφηκαν σημαντικές θετικές καθαρές συναλλαγές, με το ποσό να φτάνει τα €90,1 εκατ. τον Ιούνιο, το υψηλότερο μεταξύ των συγκεκριμένων μηνών. Ωστόσο, ο Ιούλιος έφερε απότομη αντιστροφή της τάσης σε μηνιαία βάση. Οι καθαρές συναλλαγές ήταν αρνητικές κατά €79,6 εκατ., με το υπόλοιπο να υποχωρεί από €9,18 δισ. τον Ιούνιο στα €9,03 δισ. τον Ιούλιο. Παρά τη συγκεκριμένη μηνιαία υποχώρηση, το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του 2025 και διατηρεί θετικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης.

Η πορεία των επιτοκίων, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το επόμενο στάδιο της πιστωτικής επέκτασης. Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού δεν έχει μέχρι στιγμής ανακόψει πλήρως τη ζήτηση για πίστη. Τον Ιούλιο του 2026, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 4,4%, από 4,0% τον Ιούνιο, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των δανείων προς νοικοκυριά έφθασε στο 3,1%, από 3,0%.