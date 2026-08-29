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Τρεις κυπριακές εταιρείες -κοινής ιδιοκτησίας- με έδρα τη Λευκωσία διασυνδέονται με το σκάνδαλο που ταλανίζει τη Σλοβακία από τις αρχές Αυγούστου και αφορά σύμβαση του εν λόγω κράτους για αγορά 279 καμερών προκειμένου να γίνεται τροχαία αστυνόμευση (έλεγχος ταχύτητας).

Όπως υποστηρίζεται μέσω τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης και σχετικών δημοσιευμάτων στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και σε ελβετικό Μέσο Ενημέρωσης, ενδεχομένως η σύμβαση για τοποθέτηση καμερών να αποτελούσε επιχείρηση ρωσικών μυστικών υπηρεσιών για σκοπούς κατασκοπείας σε σλοβακικό έδαφος. Οι κάμερες, σύμφωνα πάντα με ρεπορτάζ, παραπέμπουν σε Ρώσο κατασκευαστή, ενώ η όλη προσπάθεια έχει αποδοθεί σε συγκεκαλυμμένη επιχείρηση μέσω Κύπρου.

Οι εταιρείες και οι μέτοχοι

Ο «Φ» εντόπισε ότι στην όλη υπόθεση ενέχονται άμεσα ή έμμεσα συνολικά τρεις νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο νησί μας, μια εκ των οποίων παρουσιάζεται σε έγγραφα της σλοβακικής πολιτείας ως η κατασκευάστρια των καμερών. Καταλήξαμε, μάλιστα, στα δυο πρόσωπα με καταγωγή από χώρα της Βαλτικής που έχουν τον έλεγχο αυτών των κυπριακών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις εταιρείες που εντοπίζονται μέσα από την έρευνα του «Φ» είναι η SODASUS LTD, η FIDESTA MANAGEMENT LTD και η FIDESTA LTD. Οι τρεις αυτές εταιρείες είναι συμφερόντων των Sens Zalitis και Artis Rozenbergs, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μέτοχοι/ιδιοκτήτες.

Η SODASUS

Αν και με βάση την μέχρι χθες έρευνά μας, δεν προκύπτει να έχει κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου σε βάρος των τριών εταιρειών και των δυο ιδιοκτητών της, εντούτοις υπάρχουν πολλές παράμετροι που χρήζουν απάντησης.

Η μια αφορά τον ρόλο της SODASUS LTD. Σε έγγραφο αρμόδιου κρατικού φορέα της Σλοβακίας που ήλεγξε τις τεχνικές προδιαγραφές των καμερών, αλλά και τα τεχνικά έγγραφα της σύμβασης που είναι στη διάθεσή μας, η κυπριακή SODASUS παρουσιάζεται ως κατασκευάστρια των καμερών.

Αυτό, όμως, δεν υποστηρίζεται από στοιχεία. Η εν λόγω νομική οντότητα, όπως άλλωστε, δηλώνει η ίδια και στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου έχει ως στόχο «Επενδυτικές εργασίες και άλλα». Δεν έχει καμία σχέση με κατασκευή τέτοιων προϊόντων ή τουλάχιστον δεν εμφανίζεται σε κάποια δημοσιευμένο αρχείο να δραστηριοποιείται σε παρεμφερή κλάδο.

Δυο Λετονοί

Ο «Φ» συνεχίζοντας την έρευνά του επιχείρησε να εντοπίσει τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τη SODASUS. Ως μοναδική μέτοχος της τελευταίας εμφανίζεται η εταιρεία FIDESTA MANAGEMENT LTD. Ούτε, όμως, αυτή η τελευταία έχει φυσικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτη. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει στην FIDESTA LTD, οι οποίοι ανήκει στους Λετονούς τους Sens Zalitis και Artis Rozenbergs. Αμφότεροι κατέχουν από 50 μετοχές.

Και οι τρεις εταιρείες παρουσιάζονται να έχουν τον ίδιο σκοπό ίδρυσης («Επενδυτικές εργασίες και άλλα»). Οι πρώτες δυο εταιρείες, η SODASUS και η FIDESTA MANAGEMENT LTD, δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα. Μετά από εξειδικευμένη έρευνα που κάναμε στο φάκελό τους στον Έφορο Εταιρειών, εντοπίσαμε οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν μικρή κίνηση ποσών, που αγγίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ.Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της FIDESTA LTD, η οποία έχει κύκλο εργασιών και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, διαφημίζει ότι παρέχει διοικητικές υπηρεσίες.

Στον επίσημο ιστότοπό της, «η Fidesta Limited είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης εταιρειών, που έχει άδεια και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ως Πάροχος Διοικητικών Υπηρεσιών … Βρισκόμαστε στην Κύπρο και ειδικευόμαστε σε σχηματισμούς κυπριακών εταιρειών και καταπιστευμάτων».

Καμία έρευνα

Πάντως, απαντήσεις που λάβαμε από αρμόδια πρόσωπα, φανερώνουν πως μέχρι χθες δεν είχε γίνει κανένα αίτημα συνδρομής της Αστυνομίας Κύπρου από τη Σλοβακία, ούτε οι διωκτικές Αρχές έχουν αρχίσει κάποια διερεύνηση για οποιοδήποτε ενδεχόμενο αδίκημα.

«Δεν έχουμε εγκρίνει οποιαδήποτε συναλλαγή»

Ο «Φ» απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία FIDESTA LTD ζητώντας τοποθέτηση. Επικοινώνησε χθες το πρωί μαζί μας Ελληνοκύπριος αξιωματούχος της εταιρείας. Τον ενημερώσαμε για όλα όσα εντοπίσαμε και λίγο αργότερα τοποθετήθηκε γραπτώς.

Παρουσιάζουμε αυτούσια την τοποθέτηση που έκανε για λογαριασμό των ιδιοκτητών της FIDESTA LTD: «Έχουμε λάβει γνώση του ερωτήματός σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις νομικές και εταιρικές μας ευθύνες ως αδειοδοτημένη εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει ή εγκρίνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ούτε έχουμε λάβει οποιεσδήποτε οδηγίες από τον πραγματικό δικαιούχο της Sodasus Ltd για την εκτέλεση συναλλαγών. Όπου κρίνεται σκόπιμο και απαιτείται, η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και θα χειριστεί οποιαδήποτε σχετικά ζητήματα μέσω των προβλεπόμενων και κατάλληλων διαδικασιών».

Συσχέτιση καμερών με Ρωσία, Κροατία και Κύπρο

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, όπως διαπιστώσαμε από τον σλοβακικό ηλεκτρονικό Τύπο. Το θέμα πήρε διαστάσεις όταν έγινε η προμήθεια δυο εκ των 279 καμερών για λόγους δοκιμών. Διαπιστώθηκε αρχικά ότι οι κάμερες ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτές που παράγει ρωσική εταιρεία. Ακολούθως υπήρξαν αντιδράσεις από το αντιπολιτευόμενο σλοβακικό κόμμα PS (Progresívne Slovensko – Προοδευτική Σλοβακία) και ασκήθηκε κριτική στον υπουργό Εσωτερικών της χώρας.

Το αποτέλεσμα ήταν να ανασταλεί η εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεικτικές του κλίματος, αλλά και των όσων ήρθαν στην επιφάνεια, είναι οι δηλώσεις του Peter Bátor (7/8), στέλεχος του PS. Έκανε λόγο για περίεργη εταιρική διαδρομή μέχρι να φτάσουν οι κάμερες στη Σλοβακία λέγοντας: ««Η Κροατία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ, εκτός από τη Σλοβακία, που διαθέτει άδεια για τις ρωσικές κάμερες της εταιρείας Simicon.

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαδρομή των καμερών προς τους σλοβακικούς δρόμους ξεκινούσε από τη ρωσική εταιρεία Simicon και περνούσε μέσω Κροατίας στην κυπριακή εταιρεία-κέλυφος Sodasus LTD, κατόπιν στη σλοβακική εταιρεία It-s, j.s.a., από την οποία τις κάμερες επρόκειτο να αγοράσει η εταιρεία Soitron, η οποία προμήθευσε το Υπουργείο Εσωτερικών με δύο συστήματα έναντι 160.000 ευρώ».

Η υπόθεση… διεθνοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα μετά από δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung.

Ακολούθησαν διάφορα δημοσιεύματα που πρόβαλλαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

>> Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας ανέστειλε την προμήθεια 279 καμερών οδικής κυκλοφορίας από την κυπριακή Sodasus Ltd, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν στη Ρωσία από την εταιρεία Simicon (ООО «Симикон») της Αγίας Πετρούπολης.

>> Πραγματογνωμοσύνη του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Σλοβακίας εντόπισε κρυφή υποδοχή για δεύτερη κάρτα SIM και δυνατότητα λήψης εντολών μέσω SMS από ρωσικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο κατασκοπείας.

>> Παρόμοιες κάμερες ρωσικής κατασκευής χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κροατίας.

>> Το 2025, χάκερ της GRU, γνωστοί ως APT 28, παραβίασαν περισσότερες από 10.000 κάμερες στην Ευρώπη για την παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αποστολών βοήθειας προς την Ουκρανία.

>> Σε μία από τις κάμερες φέρεται να βρέθηκε κρυφή υποδοχή για δεύτερη κάρτα SIM, παρόλο που δεν υπήρχε καμία σχετική αναφορά στην τεχνική τεκμηρίωση. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι συσκευές μπορούν να λαμβάνουν εντολές μέσω μηνυμάτων SMS από 12 τηλεφωνικούς αριθμούς εγγεγραμμένους στην Αγία Πετρούπολη και στις περιφέρειες Λένινγκραντ και Κεμέροβο.