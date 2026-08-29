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Ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.478 — μια αύξηση άνω των 1.000 σε σχέση με τα στοιχεία της Πέμπτης, τρεις ημέρες μετά το φονικό τσουνάμι λάσπης στο Νεπάλ,που άφησε και 100.000 πληγέντες. Νεπαλέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, μεταξύ αυτών περισσότεροι από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.

“God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” 📖✨



Nepal Breaking Update: A dramatic rescue operation has unfolded in the Himalayas. On Friday, August 28, 2026, the Prime Minister’s Office of Nepal released raw footage showing rescue teams wading through… pic.twitter.com/UcyGDaBPA2 August 28, 2026

Μαζί με τους επτά νεκρούς που ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές στο Θιβέτ ο συνολικός απολογισμός νεκρών φτάνει τους 633.

Σε όλο τον κόσμο δηλώνουν αγνοούμενους

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 517 ξένοι αγνοούνται, ενώ το αμερικανικό πουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι έχουν χαθεί τα ίχνη 90 πολιτών, την ώρα που η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ δηλώνει 61 αγνοούμενους και η Αυστραλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ρωσία και χώρες της Ασίας δίνουν μακρές λίστες αγνοουμένων.

Οι επικίνδυνες προσπάθειες διάσωσης κατά μήκος των συνόρων Κίνας-Νεπάλ περιπλέκονται από τον κίνδυνο νέων πλημμυρών ή κατολισθήσεων, με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης καθώς μια λίμνη-φράγμα που περιέχει αρκετό νερό για να γεμίσει περίπου 1.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, άρχισε να υπερχειλίζει μετά την ισχυρή κατολίσθηση.

Χάος κάτω από το ρήγμα του παγετώνα

Η κατάρρευση τμήματος παγετώνα στην κορυφή του βουνού, η οποία προκάλεσε κατολίσθηση με τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος, έφραξε την κοίτη του ποταμού, δημιουργώντας τη λίμνη, όπου συσσωρεύτηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες απελευθερώθηκαν ξαφνικά. Ο τεράστιος όγκος νερού και λάσπης, ακολούθησε τη φυσική ροή του ποταμού και κατέκλυσε ολόκληρες κοινότητες.

Η πλάκα παγετώνα αποκολλήθηκε στα 5.200 μέτρα και έπεσε σε βάθος μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο για να μετατραπεί σε ποτάμι που παρέσυρε δρόμους, γέφυρες και χωριά. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους θύματα βιντεοσκοπούσαν το ακραίο φαινόμενο.

They kept filming.



A slab of glacier tore free at 5,200 metres and fell more than a kilometre. The mountain didn’t shake or roar. It simply let go. What came down the valley was not water. It was ice, rock and mud moving like liquid concrete, nine metres high in thirty minutes.… pic.twitter.com/G6AbFu9il6 — Omkar Rathore (@omiverseglobal) August 29, 2026

Κι ένα ακόμη νέο βίντεο σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από το σημείο κατάρρευσης του παγετώνα , δείχνει την ταχεία άφιξη του πλημμυρικού κύματος, που εξαφάνισε τα πάντα στο πέρασμά του.

This newly released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake. https://t.co/VN9BLlRii8 pic.twitter.com/5dMk9IRESv — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) August 28, 2026

Περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένονται, ενώ συρρέει διεθνής βοήθεια

Ο κινεζικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης και «ενδέχεται να σημειωθούν κατολισθήσεις λάσπης σε ορισμένες περιοχές».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ (1,7 εκατομμύρια λίρες) σε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για το Νεπάλ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νεπάλ έστειλε μια αρχική αποστολή προμηθειών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2,5 τόνων τροφίμων και προμηθειών για δύο σχολεία που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια στη Ρασούβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Καναδά ανακοίνωσε υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (2,7 εκατομμύρια λίρες) και η Νέα Ζηλανδία λέει ότι θα συνεισφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια Νέας Ζηλανδίας (436.800 λίρες) στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ.

Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την καταστροφή

Στην κοιλάδα Timure τα περισσότερα σπίτια που βρίσκονταν στην πλαγιά έχουν πλέον εξαφανιστεί ή είναι καλυμμένα με λάσπη.

Το χωριό Σιάπρου Μπέσι είναι καλυμμένο από λάσπη και βράχους. Σπίτια και άλλες κατασκευές έχουν εξαφανιστεί.

Την ίδια ώρα η Ινδία ανακοίνωσε ότι ξεβράστηκαν 4 πτώματα που ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας στο Νεπάλ.

Φειδωλή η τηλεοπτική κάλυψη από την Κίνα

Ο αριθμός των νεκρών στο Θιβέτ ανέρχεται σε επτά, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που ενάντια στα παγκόσμια πρωτοσέλιδα δεν επικεντρώνονται στην καταστροφή που συντελέστηκε σε μια κοιλάδα των Ιμαλαΐων.

Στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν καθημερινές ενημερώσεις για τους αγνοούμενους και τους νεκρούς, και το Πεκίνο έχει επίσης δημοσιεύσει ενημερώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο δεν δημοσιοποιήθκε υλικό από τη στιγμή της βιβλικής καταστροφής, επισημαίνει το BBC, υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα έχει καταστείλει διαμαρτυρίες και έχει κατηγορηθεί για σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων στην βουδιστική περιοχή, ενώ χαρακτηρίζει τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη, Δαλάι Λάμα, αυτονομιστή.

ertnews.gr