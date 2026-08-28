Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου επέστρεψε στην Α’ Κατηγορία με το δεξί, πανηγυρίζοντας επιβλητική νίκη με 3-0 επί της Krasava ΕΝΥ στο «Αμμόχωστος», στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, η αποψινή ήταν η πιο ευρεία νίκη των πρασίνων στην Α’ Κατηγορία, καθώς και οι τρεις προηγούμενες νίκες που πανηγύρισαν τη σεζόν 2024-25 είχαν επιτευχθεί με μόλις ένα γκολ διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL

Ολυμπιακός – Νέα Σαλαμίνα 3-3: Ανατροπή στην ανατροπή, «συμφωνήσαν» στην ισοπαλία



Γκολ και θέαμα πρόσφεραν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα, σε παιχνίδι το οποίο έγινε στο ΓΣΠ. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 3-3 σε ένα ματς το οποίο είχε δύο ανατροπές.

Αρχικά ήταν ο Πεχλιβάνης (24’) ο οποίος με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κόβατς. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου οι ερυθρόλευκοι έφεραν «τούμπα» το ματς με τους Γκράντσιρ (38’) και Γιούση (43’). Η ομάδα της Αμμοχώστου βρήκε και τρίτο γκολ στα πρώτα στάδια της επανάληψης με τον Ποβέδα (55’). Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, δεν τα έβαλε κάτω και κατάφερε να ισοφαρίσει με τους Σάββα (59’, πεν.) και Χρίστου (80’).



