Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολόκληρες περιοχές έχουν βυθιστεί στη λάσπη μετά το πέρασμα της καταστροφικής πλημμύρας σε Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 567 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.924 παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ενώ την Παρασκευή (28/8) σήμανε νέος συναγερμός στα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με την Κίνα λόγω της απειλής υπερχείλισης μιας λίμνης που δημιουργήθηκε μετά το φαινόμενο.

Στο μεταξύ, το BBC Verify επαλήθευσε την αυθεντικότητα δύο βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα στα Ιμαλάια που θεωρείται ότι προκάλεσε τις πλημμύρες. Τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν με drone και αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, καταγράφουν την κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο άνω των 7.200 μέτρων. Στο βίντεο διακρίνονται στήλες σκόνης να υψώνονται στον αέρα κοντά στα χιονισμένα βουνά. Η τοποθεσία των βίντεο ταιριάζει με την κατεύθυνση των νερών που ξεχύθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.

Δείτε το βίντεο με την κατάρρευση του παγετώνα:

Chinese tourist caught on drone video the moment after the glacier collapse that would trigger the massive landslide that destroyed China-Nepal border crossing.



Original video was posted on xhs by 黑沐 pic.twitter.com/NuqTfWMFyw August 27, 2026

Υπό παρακολούθηση δύο παγετώνες για ρωγμές

Αξιωματούχοι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Νεπάλ δήλωσαν ότι προσπαθούν να παρακολουθήσουν δύο ακόμη παγετώνες κοντά σε αυτόν που κατέρρευσε. Αναφέρουν ότι η παρακολούθηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ορισμένες εικόνες που έχουν λάβει φαίνεται να δείχνουν ρωγμές. Οι ρωγμές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι επίκειται κατάρρευση και ενδέχεται να υπάρχουν στους παγετώνες εδώ και αρκετό καιρό, αναφέρουν.

«Ωστόσο, δεδομένου του τι συνέβη με τον κοντινό παγετώνα, προσπαθούμε να το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Υδρολογίας και Μετεωρολογίας του Νεπάλ. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζουν εικόνες από drone.

Εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD), ενός διεθνούς οργανισμού που ειδικεύεται στους κινδύνους των Ιμαλαΐων, ανέφεραν ότι οι δύο άλλοι παγετώνες τροφοδοτούν τον ποταμό Λέντε που πλημμύρισε. «Οι δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι ένας από τους παγετώνες ενδέχεται να περιέχει παγετώδεις μάζες που απαιτούν παρακολούθηση και αξιολόγηση», δήλωσε ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι κρεμαστοί παγετώνες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι, καθώς προσκολλώνται σε απότομες πλαγιές βουνών, ακριβώς όπως συνέβη και με ένα τμήμα του παγετώνα που κατέρρευσε.

Χωριά κάτω από τη λάσπη

Ο τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτης την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά. Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.