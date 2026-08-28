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Αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο εντοπίστηκε σε δείγματα που λήφθηκαν κοντά στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τα όσα είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης στη Λεμεσό, το Τμήμα Περιβάλλοντος δίνει διευκρινίσεις για την ποιότητα των νερών κολύμβησης και τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει, το αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο εντοπίστηκε μόνο σε δείγματα που λήφθηκαν πλησίον του Σταθμού της Μονής και μακριά από τις πέντε γειτονικές περιοχές κολύμβησης που ελέγχθηκαν.

Στις περιοχές Κάλυμνος, Ακτή Κυβερνήτη, Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου, Αόρατοι και Παναγιές, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μικροβιολογική επιβάρυνση».

Με βάση τόσο τις έκτακτες όσο και τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιοχή δεν επηρεάστηκε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η παρακολούθηση των νερών κολύμβησης γίνεται συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και αναγνωρίζοντας την εύλογη ανησυχία του κοινού, το Τμήμα Περιβάλλοντος επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ελέγχων και αναλύσεων, η ποιότητα των υδάτων στις περιοχές κολύμβησης που έχουν ελεγχθεί δεν έχει επηρεαστεί και παραμένει εξαιρετική.

Αναφέρεται ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθείται συστηματικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Η παρακολούθηση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, βάσει συγκεκριμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων.

Για το 2026, λαμβάνοντας υπόψη παράπονα που είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τους οικείους Δήμους, εφαρμόζει εντατικοποιημένο πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης στις Επαρχίες Αμμοχώστου και Λεμεσού, καθώς και στην περιοχή Μακένζι της Επαρχίας Λάρνακας. Στις περιοχές αυτές έχει αυξηθεί η συχνότητα των δειγματοληψιών, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος για ενημέρωση του κοινού.

Σε σχέση με τα φαινόμενα αφρισμού και την εμφάνιση κηλίδων που παρατηρήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού, διεξάγονται επιπρόσθετες δειγματοληψίες και αναλύσεις, πέραν του τακτικού προγράμματος παρακολούθησης. Η διερεύνηση διενεργείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και το Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση και η προέλευση των φαινομένων αυτών. Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δεν έχει διαπιστωθεί παρουσία μικροβιολογικής επιβάρυνσης, που να συνδέεται με τα παρατηρούμενα φαινόμενα αφρισμού. Η διερεύνηση, ωστόσο, συνεχίζεται για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για απορρίψεις από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού, σε πρόσθετους ελέγχους και στη λήψη μέτρων βάσει των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, διενεργήθηκαν έκτακτες δειγματοληψίες, τόσο στην περιοχή της Μονής όσο και σε πέντε γειτονικές περιοχές υδάτων κολύμβησης (Κάλυμνος, Ακτή Κυβερνήτη, Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου, Αόρατοι και Παναγιές).

Οι αναλύσεις κατέδειξαν αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο μόνο σε δείγματα που λήφθηκαν πλησίον της περιοχής του Σταθμού της Μονής και μακριά από τις πέντε περιοχές κολύμβησης, στις οποίες, βάσει των διενεργούμενων δειγματοληψιών, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μικροβιολογική επιβάρυνση.

Συνολικά, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην περιοχή, τα αποτελέσματα τόσο των έκτακτων όσο και των προγραμματισμένων δειγματοληψιών καταδεικνύουν, ότι δεν επηρεάστηκε και πως εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική.

Η προστασία της ποιότητας των υδάτων και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Οι επιθεωρητές του Τμήματος θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν αυξημένους ελέγχους. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, θα λαμβάνονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ το κοινό θα ενημερώνεται υπεύθυνα για κάθε νέα εξέλιξη.