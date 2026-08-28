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Μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, μετά από σχετική αξιολόγηση στοιχείων, διενήργησαν σήμερα το πρωί έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία 60χρονου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο πάταξης της παράνομης κατοχής και εμπορίας αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:
- 361 κούτες τσιγάρα
- 68 πακέτα τσιγάρα
- 595 γραμμάρια καπνού πίπας
- 30 πούρα
- 1,400 πουράκια
- Ένα κιλό καπνού τσιγάρου
- 111 κούτες θερμαινόμενα τσιγάρα
Ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Στη συνέχεια, τόσο ο 60χρονος όσο και τα κατασχεθέντα οδηγήθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.