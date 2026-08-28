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Μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, μετά από σχετική αξιολόγηση στοιχείων, διενήργησαν σήμερα το πρωί έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία 60χρονου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο πάταξης της παράνομης κατοχής και εμπορίας αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

361 κούτες τσιγάρα

68 πακέτα τσιγάρα

595 γραμμάρια καπνού πίπας

30 πούρα

1,400 πουράκια

Ένα κιλό καπνού τσιγάρου

111 κούτες θερμαινόμενα τσιγάρα

Ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Στη συνέχεια, τόσο ο 60χρονος όσο και τα κατασχεθέντα οδηγήθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.