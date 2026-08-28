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Άγριος ξυλοδαρμός προσώπου σημειώθηκε το απόγευμα στη Λεμεσό, στη μέση του δρόμου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να συγκρούστηκε ελαφρώς με το μπροστινό όχημα και στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του εν λόγω οχήματος.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει έναν ημίγυμνο άντρα να ξυλοκοπεί άγρια άλλο πρόσωπο, την ώρα που μια μοτοσικλέτα βρίσκεται στο έδαφος. Στη συνέχεια το πρόσωπο που επιτέθηκε φαίνεται να ανεβαίνει ξανά στη μοτοσικλέτα του και να εγκαταλείπει τη σκηνή.

Εκεί βρίσκονταν αρκετοί διερχόμενοι που παρακολουθούσαν με ανησυχία το περιστατικό και έσπευσαν να βοηθήσουν το πρόσωπο που δέχθηκε την επίθεση.

Η Αστυνομία είναι ενήμερη για το περιστατικό και διεξάγει έρευνες για εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.