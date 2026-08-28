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Πραγματοποιήθηκε στις 26/08/2026 η πρώτη κοινή πτήση αναγκαστικής επιστροφής παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, από την Κύπρο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Frontex.

Στην κοινή πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, συμμετείχαν πέραν της Κύπρου, οι Ελληνικές και Βουλγαρικές Αρχές.

Συνολικά επιτεύχθηκε ο επαναπατρισμός 35 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 15 υπηκόων τρίτων χωρών από τις Ελληνικές Αρχές και ενός από τις Βουλγαρικές Αρχές, με τον συνολικό αριθμό των επαναπατρισθέντων να ανέρχεται στους 51.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, μέχρι και τις 26 Αυγούστου, 2026, 6,027 υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν επαναπατρισθεί στις χώρες καταγωγής τους από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω των διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής.