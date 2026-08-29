Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τα νοικοκυριά που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά το τρέχον έτος. Η προσδοκία της προκήρυξης του νέου κυβερνητικού σχεδίου χορηγιών, το οποίο αναμένεται να επιδοτεί συνδυαστικά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μαζί με οικιακά συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, οδήγησε σε εντυπωσιακή κάμψη των αιτήσεων για ιδιοκατανάλωση.

Τα νοικοκυριά, αναμένοντας την οικονομική ενίσχυση που θα καταστήσει πιο προσιτή την αγορά των συστημάτων, αναβάλλουν τις αποφάσεις τους, παρά το γεγονός ότι η επένδυση παραμένει άκρως συμφέρουσα ακόμη και χωρίς επιχορήγηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), το 2025 είχαν υποβληθεί 38.856 αιτήσεις για ιδίαν κατανάλωση και μόλις 89 αιτήσεις που περιλάμβαναν σύστημα αποθήκευσης.

Ωστόσο, η εικόνα το πρώτο οκτάμηνο του 2026 (από 1/1/2026 έως 25/8/2026) είναι εντελώς διαφορετική. Οι αιτήσεις για ιδίαν κατανάλωση κατρακύλησαν στις μόλις 1.835. Αντίθετα, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν μπαταρία σημείωσαν αύξηση φτάνοντας τις 137. Συνολικά, έχουν παραληφθεί 40.691 αιτήσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά και 226 αιτήσεις με αποθήκευση με μπαταρίες από 1/1/2026 – 25/8/2026.

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι ενώ η πλειονότητα των καταναλωτών αναστέλλει τις επενδύσεις εν αναμονή των επιδοτήσεων, όσοι διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική άνεση προχωρούν άμεσα στην εγκατάσταση μπαταριών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της αποθήκευσης.

Η εγκατάσταση μπαταρίας επιτρέπει στα νοικοκυριά να αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγουν κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας και να την καταναλώνουν το βράδυ, όταν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ανεξαρτητοποίηση από τις διακυμάνσεις των τιμών και δραστική μείωση του τελικού λογαριασμού ηλεκτρισμού.

Τα στοιχεία της ΑΗΚ δείχνουν την ευρεία εξάπλωση των φωτοβολταϊκών τα προηγούμενα έτη. Μέχρι τις 31/12/2025, τα εγκατεστημένα συστήματα Net Metering ανήλθαν σε 93.490 με συνολική ισχύ 447,16 MW έναντι 73.850 συστημάτων και 348,51 MW το 2024. Μόνο εντός του 2025 εγκαταστάθηκαν 19.640 νέα συστήματα Net Metering ισχύος 98,65 MW.

Παράλληλα, τα συστήματα Net Billing έφτασαν τα 2.098 με συνολική ισχύ 150,47 MW στο τέλος του 2025, καταγράφοντας 744 νέες εγκαταστάσεις (54,47 MW) εντός του ίδιου έτους.

Όπως επισημαίνει η ΑΗΚ, τα συστήματα Net Metering που έφτασαν τα 447 MW τον 03/2026 και Net Billing 119 MW τον 03/2026 συνεπάγονται καθαρό οικονομικό κόστος για την ΑΗΚ Προμήθεια.

Τα συστήματα αυτά εξάγουν ενέργεια στο δίκτυο τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές στην Προημερήσια Αγορά είναι μηδενικές ή πολύ χαμηλές. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή συμψηφίζεται με την κατανάλωση των νοικοκυριών τις βραδινές ώρες, όταν το κόστος παραγωγής εκτινάσσεται στα €180-250 /MWh.

Σήμερα στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου είναι διασυνδεδεμένα περίπου 1.200 MW από ΑΠΕ, ασκώντας έντονη πίεση στις υποδομές. Λόγω του μικρού και απομονωμένου δικτύου, τις περιόδους χαμηλής ζήτησης, άνοιξη και φθινόπωρο, καθίστανται αναγκαίες οι περικοπές πράσινης ενέργειας για λόγους ευστάθειας.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΑΗΚ προωθεί την εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης έναν σταθμό 80 MW / 160 MWh στον ΗΣ Δεκέλειας, έναν σταθμό 100 MW / 200 MWh στον ΗΣ Μονής, και έναν στον ΗΣ Βασιλικού 250MW / 640 MWh.