Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πριν από περίπου έναν μήνα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πρώτα τέσσερα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία θα προσφέρει από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027 το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί πρόκειται για τα προγράμματα Medicine (MD), Bachelor in Business Administration in Accounting or Finance, Bachelor in Business Administration in Marketing, Operations Management or Management και Bachelor in Economics, Economic Theory and Econometrics or International and European Economic Studies.

Το πρώτο είναι το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής και τα υπόλοιπα τρία είναι αγγλόφωνα προγράμματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Προγράμματα, τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου τονίζει πως ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας.

Πέραν, όμως, από τη γνωστοποίηση των προγραμμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν άλλα σημεία της σχετικής νομοθεσίας καθώς και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία άναψε το πράσινο φως. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον έχουν το ύψος των διδάκτρων, οι αριθμοί των νεοεισερχομένων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα, καθώς επίσης και η πρόνοια στη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία αριθμός υποψηφίων που παρακάθησε στις Παγκύπριες Εξετάσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση για φοίτηση στα αγγλόφωνα προγράμματα, νοείται με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ενώπιον του ο «Φ», το ετήσιο ύψος των διδάκτρων για τα προγράμματα είναι:

1. Medicine (MD): €25.000.

2. Bachelor in Business Administration in Accounting or Finance: €10.000.

3. Bachelor in Business Administration in Marketing, Operations Management or Management: €10.000.

4. Bachelor in Economics, Economic Theory and Econometrics or International and European Economic Studies: €10.000.

Όσον αφορά στους αριθμούς των νεοεισερχόμενων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 (σημ. με τα κριτήρια των διεθνών εξετάσεων), έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:

1. Medicine: 30 (ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά έτος 22).

2. Bachelor in Business Administration in Accounting or Finance: 35 (ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά έτος 25).

3. Bachelor in Business Administration in Marketing, Operations Management or Management: 35 (ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά έτος 20).

4. Bachelor in Economics, Economic Theory and Econometrics or International and European Economic Studies: 35 (ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά έτος 20).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται στην πρόταση που τελικά υιοθετήθηκε, «όσοι υποψήφιοι κατέχουν αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων ή αντίστοιχων εξετάσεων πρόσβασης εισάγονται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας σε ποσοστό μέχρι 20% επιπρόσθετα από τον αριθμό των υποψηφίων που εισάγονται με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια (διεθνής εξετάσεις)».

Όπως πληροφορείται ο «Φ», υποψήφιοι που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το αγγλόφωνο πρόγραμμα το οποίο τους ενδιαφέρει. Η αίτησή τους θα αξιολογείται με βάση τα συνολικά κριτήρια που θα υπάρχουν για το κάθε πρόγραμμα και αναλόγως θα γίνονται δεκτοί.

Επί της ουσίας, αναμένεται να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιους που ταυτόχρονα, ίσως «βλέπουν» και τις αντίστοιχες σπουδές, τόσο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πάντως, πηγή του Πανεπιστημίου Κύπρου μας ανέφερε ότι ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που θα προσφέρονται τα αγγλόφωνα προγράμματα αναμένεται ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγαλύτερο από Κύπριους υποψήφιους. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα απευθύνονται σε Κύπριους τόσο των δημοσίων σχολείων, όσο και των ιδιωτικών καθώς επίσης και σε ξένους φοιτητές που θα πληρούν τα κριτήρια.

Αναφορικά με το ύψος των διδάκτρων, οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι εκτός της Ιατρικής (που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα), στα υπόλοιπα προγράμματα τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να είναι και λίγο πιο υψηλά από αντίστοιχα ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην πρόταση που τέθηκε ενώπιον Υπουργικού, σημειώνεται πως «το προτεινόμενο ύψος διδάκτρων για κάθε πρόγραμμα σπουδών είναι ανταγωνιστικό ως προς το αρχικό ύψος προπτυχιακών διδάκτρων αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου».

Επίσης, εξαρχής ξεκαθαρίστηκε ότι το προτεινόμενο ύψος διδάκτρων για κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει υπολογιστεί στη βάση οικονομικής μελέτης/ μελέτης βιωσιμότητας, έτσι ώστε το κάθε πρόγραμμα σπουδών να χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι φοιτητές του.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε πως το ακαδημαϊκό ίδρυμα ετοιμάζεται πυρετωδώς για την προσφορά των προγραμμάτων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και επεσήμανε ότι εντός Σεπτεμβρίου θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Τα κριτήρια εισδοχής, τα δίδακτρα, η υποβολή αιτήσεων, οι ημερομηνίες κ.λπ.