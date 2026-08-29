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Σημαντικές ποσότητες καπνικών προϊόντων, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητες, κατασχέθηκαν έπειτα από συντονισμένες έρευνες Αστυνομίας και Τμήματος Τελωνείων σε Αγία Νάπα, Πάφο και Λευκωσία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 28 Αυγούστου, ενώ σε δύο από τις υποθέσεις προέκυψαν συλλήψεις. Στην Πάφο, 47χρονος αφέθηκε αργότερα ελεύθερος μετά από εξώδικο συμβιβασμό €4.000, ενώ στη Λευκωσία συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

35 κιλά καπνικών προϊόντων στην Αγία Νάπα

Η πρώτη υπόθεση εντοπίστηκε στις 26 Αυγούστου στην περιοχή της Αγίας Νάπας, έπειτα από έρευνα μελών του ΟΠΕ Αμμοχώστου.

Κατά την καταμέτρηση από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων διαπιστώθηκε ότι είχαν εντοπιστεί 51 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 35 κιλών.

Τα προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, αποτελούν ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά κατασχέθηκαν και θα καταστραφούν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη τους.

Έρευνα σε περίπτερο στην Πόλη Χρυσοχούς

Σε δεύτερη υπόθεση, στις 28 Αυγούστου, λειτουργοί του Τελωνείου Πάφου μαζί με μέλη της Αστυνομίας πραγματοποίησαν, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, έρευνα σε περίπτερο στην Πόλη Χρυσοχούς, το οποίο διαχειρίζεται 47χρονος Σύρος.

Εντοπίστηκαν 25 κούτες των 200 τσιγάρων, τρεις κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων των 200 τεμαχίων, 2 κιλά και 650 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο και 3 κιλά και 250 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ.

Και σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα δεν έφεραν τις απαιτούμενες σημάνσεις και τους κωδικούς ιχνηλασιμότητας.

Ο 47χρονος συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης έναντι €4.000.

Μεγάλη ποσότητα σε σπίτι 60χρονου στη Λευκωσία

Η μεγαλύτερη από τις τρεις κατασχέσεις έγινε επίσης στις 28 Αυγούστου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, κατόπιν έρευνας στην οικία 60χρονου Ελληνοκύπριου βάσει δικαστικού εντάλματος, εντόπισαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 361 κούτες των 200 τσιγάρων, 68 πακέτα τσιγάρων και 111 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων των 200 τεμαχίων.

Εντοπίστηκαν επίσης ένα κιλό καπνού για στριφτό τσιγάρο, 595 γραμμάρια καπνού πίπας, 30 πούρα και 1.400 πουράκια.

Ο 60χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, είχε απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν Τελωνείο και Αστυνομία για παρόμοια αδικήματα. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Όλα τα κατασχεθέντα προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.