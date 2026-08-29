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Μια συγκλονιστική υπόθεση οικογενειακής διαμάχης για την επιμέλεια ενός βρέφους κατέληξε στη δολοφονία του 11 μηνών Μπέιζιλ Στόνερ στις ΗΠΑ. Η 36χρονη μητέρα του, Μάντλιν Βερονίκ Ντέιλι, παραδέχθηκε ότι σκότωσε το παιδί μέσα σε τροχόσπιτο στο Νέο Μεξικό, καθώς δεν ήθελε να καταλήξει στην επιμέλεια του πατέρα του, λέγοντας αργότερα στους ερευνητές ότι θεωρούσε πως αυτό που έκανε «άξιζε τον κόπο».

Η Ντέιλι είχε πάρει τον Μπέιζιλ από το Γουαϊόμινγκ και τον είχε μεταφέρει στο Νέο Μεξικό, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση με την οποία είχε δοθεί προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού στον πατέρα του.

Ο πατέρας, Τζέικ Στόνερ, είχε δηλώσει στους ερευνητές ότι είχε δει για τελευταία φορά τον γιο του στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η 36χρονη είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι είχε φύγει με το παιδί επειδή «δεν επρόκειτο να επιτρέψει στο τότε οκτώ μηνών μωρό της να πηγαινοέρχεται από τη Νεμπράσκα στο Γουαϊόμινγκ δύο φορές τον μήνα».

Mother shoots her 11-month-old baby in the face, says it was "worth it" because the boy's father would never be able to see him.



Madeline Veronique Daly has been convicted of the horrific killing in New Mexico.



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Την εντόπισαν έπειτα από αίτηση για δουλειά

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την Ντέιλι στις 23 Δεκεμβρίου 2025, σε χώρο με τροχόσπιτα κοντά στο Σίλβερ Σίτι του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε υποβάλει αίτηση για εργασία στην περιοχή και κατά τον έλεγχο του ιστορικού της εμφανίστηκε ενεργό ένταλμα σύλληψης σε βάρος της για την αρπαγή του παιδιού.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, είδαν την 36χρονη να τρέχει μέσα σε ένα τροχόσπιτο. Οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το όχημα, ενώ παράλληλα κινούνταν οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος που θα τους επέτρεπε να εισέλθουν.

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τροχόσπιτο και βρήκαν τον Μπέιζιλ θανάσιμα τραυματισμένο από πυροβολισμό με πιστόλι των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το παιδί είχε δεχθεί πυροβολισμό στο πρόσωπο.

Η Ντέιλι επιχείρησε στη συνέχεια να στρέψει το όπλο στον εαυτό της, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και να τη συλλάβουν.

«Ο Τζέικ δεν μπορεί να πάρει τον Μπέιζιλ»

Μετά τη σύλληψή της, η 36χρονη υποστήριξε στους ερευνητές ότι πίστευε πως με τις πράξεις της κρατούσε τον γιο της «ασφαλή».

Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτηκε βλέποντας τους αστυνομικούς να πλησιάζουν στο τροχόσπιτο, φέρεται να απάντησε: «Ο Τζέικ δεν μπορεί να πάρει τον Μπέιζιλ».

Παράλληλα, διατύπωσε ισχυρισμούς -οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί- ότι το παιδί «θα κινδύνευε και θα κακοποιούνταν σεξουαλικά» εάν εκείνη έβγαινε από το τροχόσπιτο μαζί του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «δεν ήθελε ποτέ να έχει καμία σχέση» με τον Μπέιζιλ, ούτε οικονομικά ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η Ντέιλι είπε ακόμη στους ερευνητές ότι θεωρούσε την πράξη της «άξια τον κόπο», εφόσον έτσι ο πατέρας και οι συγγενείς από την πλευρά του δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν το παιδί.

Δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού

Η Μάντλιν Βερονίκ Ντέιλι δήλωσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού ενώπιον δικαστηρίου στο Σίλβερ Σίτι του Νέου Μεξικού.

Ο δικαστής αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας ομολογίας ενοχής, ωστόσο όρισε ξεχωριστή διαδικασία για την ανακοίνωση της ποινής, προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο για να εξετάσει την υπόθεση.

Η 36χρονη αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή στο Νέο Μεξικό για φόνο πρώτου βαθμού.

protothema.gr