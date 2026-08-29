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Οι ετήσιες συνάξεις του κυβερνητικού σχήματος στην εξοχική κατοικία του Τροόδους είναι μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τους υπουργούς του να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν, χωρίς ατζέντα, όλο το φάσμα του κυβερνητικού έργου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και η σημερινή συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου.

Πέραν από ένα-δύο θέματα άμεσης προτεραιότητας που απαιτούν απόφαση σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου, δεν υπάρχει άλλη ατζέντα. Μία από τις αποφάσεις που θα λάβει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο είναι και ο διορισμός του νέου υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Θέλει να ακούσει από όλους

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης καθιέρωσε ανάλογες συνάξεις στην εξοχική του κατοικία στο Τρόοδος θεωρώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μια πολιτική συζήτηση και ελεύθερος διάλογος επί του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν την κυβέρνηση.

Όπως και στις προηγούμενες ανάλογες συνεδρίες έτσι και σ’ αυτή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να ακούσει από τους υπουργούς του όχι μόνο για όσα έπραξαν αλλά κυρίως ποιοι είναι οι στόχοι τους για τους επόμενους μήνες. Κυρίως όμως αυτό που θέλει και αναμένει είναι να αναπτυχθεί ένας διάλογος όπου ο καθένας θα μπορεί να εκφέρει άποψη όχι μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο αλλά και επί του συνόλου του κυβερνητικού έργου.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα για το Νίκο Χριστοδουλίδη και τους υπουργούς του είναι η κοινωνία να γίνει κοινωνός του έργου που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση. Θεωρείται σημαντικό να βγει προς τα έξω το κυβερνητικό έργο, γιατί πλέον όλοι στον Λόφο αντιλαμβάνονται ότι θα έχουν απέναντί τους μια αντιπολίτευση η οποία θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει τα όσα έχουν επιτευχθεί στα τριάμισι χρόνια διακυβέρνησης.

Υλοποίηση στο 81,6%

Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη σημερινή, πρωινή συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα αφορά τον συντονισμό για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του κυβερνητικού προϋπολογισμού για το 2027.

«Έχουμε ήδη παράξει σημαντικό κυβερνητικό έργο και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε πράξη», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης. «Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα, ώστε το σημαντικό έργο που ήδη παράγεται να γίνεται ακόμη πιο αισθητό στην καθημερινότητα κάθε πολίτη», ανέφερε.

Αλλαγή σχεδίων λόγω του καιρού

Πέραν από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στην εξοχική κατοικία του Τροόδους ανεβαίνουν και τα μέλη των οικογενειών των υπουργών. Για φέτος τα σχέδια διαφοροποιούνται καθώς οι καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη για καταιγίδα το γεύμα δεν θα πραγματοποιηθεί. Ως εκ τούτου στην εξοχική κατοικία θα πάνε μόνο τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και όχι οι οικογένειές τους.

Οι σχέσεις Κύπρου και Καζακστάν

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν ενίσχυσε τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στην Αστάνα στις αρχές Ιουνίου, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν ανέδειξε, «πέραν της ιστορικής της διάστασης, τη συνεπή θέση αρχών του Καζακστάν υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η απονομή, εξάλλου, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παρασήμου του Τάγματος Φιλίας, της ανώτατης κρατικής διάκρισης του Καζακστάν, σημειώνεται, «συνιστά σαφή αναγνώριση του επιπέδου των διμερών σχέσεων και της κοινής πολιτικής βούλησης για περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

«Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη προσέδωσε νέα δυναμική στην οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, με τις δύο χώρες να αναγνωρίζουν τις σημαντικές προοπτικές για συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα», προστίθεται. Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστη πύλη για το Καζακστάν προς την ευρωπαϊκή αγορά και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η Προεδρία.

Αντίστοιχα, σημειώνει, το Καζακστάν, ως σημαντικό οικονομικό και μεταφορικό κέντρο της Κεντρικής Ασίας, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και δομημένο πλαίσιο συνεργασίας, με προοπτικές στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της ενέργειας, της τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας, της υγείας και του τουρισμού.