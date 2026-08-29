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«Όσο δεν διασφαλίζονται οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) και τα δικαιώματα όλων των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάργηση των Καταλόγων Διοριστέων το 2027». Αυτή είναι η καταληκτική θέση της ΟΕΛΜΕΚ, όπως έχει προκύψει χθες από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση των δεδομένων γύρω από την πρόταση του υπουργείου Παιδείας.

Με ένα ιδιαίτερα αναλυτικό κείμενο, η ΟΕΛΜΕΚ εξηγεί τη θέση της επί του κειμένου εργασίας που κατέθεσε το Υπουργείο για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών σημειώνοντας πως η εν λόγω πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της ΠΣΓΑ ως προς τη διασφάλιση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών.

Το συμπέρασμα της οργάνωσης είναι το εξής: «Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί θετικό ότι το Υπουργείο αναγνωρίζει, έστω και καθυστερημένα, την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας του 2015 και τις στρεβλώσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της. Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της ΠΣΓΑ ως προς τη διασφάλιση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών και, παράλληλα, εισάγει νέες ρυθμίσεις που επιτείνουν την αβεβαιότητα και δημιουργήσουν νέες στρεβλώσεις και αδικίες».

Ειδικότερα, αναφέρει πως δεν διασφαλίζει το δικαίωμα μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών του Καταλόγου Διοριστέων, δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, στους συμβασιούχους και στους αντικαταστάτες, δεν διασφαλίζει με σαφή και επαρκή τρόπο τους ήδη επιτυχόντες στους Πίνακες Διορισίμων και εισάγει ένα σύστημα συχνής επανεξέτασης που εντείνει την εργασιακή βεβαιότητα και δημιουργεί νέες στρεβλώσεις.

Η οργάνωση κάλεσε το Υπουργείο να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση, η οποία να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις στρεβλώσεις του ισχύοντος συστήματος, χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες ή να θυματοποιεί οποιαδήποτε κατηγορία εκπαιδευτικών.

«Η ΟΕΛΜΕΚ δεν αρνείται την ανάγκη αλλαγής του Συστήματος Διορισμού. Αντίθετα, θεωρεί ότι η μεταρρύθμισή του είναι πλέον αναγκαία. Η μεταρρύθμιση, όμως, δεν μπορεί να σχεδιάζεται αποκλειστικά με όρους άμεσης κάλυψης των αναγκών στελέχωσης. Απαιτείται ένα μόνιμο, βιώσιμο, αξιοκρατικό και προβλέψιμο πλαίσιο, το οποίο αφενός θα δίνει πραγματική προοπτική στους νέους εκπαιδευτικούς σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και αφετέρου θα αναγνωρίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική εμπειρία των συμβασιούχων, των αντικαταστατών και των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, παρέχοντάς τους ασφαλή εργασιακή προοπτική και δυνατότητα μονιμοποίησης. Την ίδια στιγμή, η Πολιτεία οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην έγκριση επιπρόσθετων μόνιμων θέσεων στην Εκπαίδευση, ώστε να μειωθεί η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν για χρόνια στο δημόσιο σχολείο», σημειώνει η ΟΕΛΜΕΚ.

«Δεν θα μείνει απαθής και θα αντιδράσει δυναμικά»

Η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθαρίζει πως θα συμμετάσχει δημιουργικά και υπεύθυνα στον διάλογο, καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις «για ένα Σύστημα Διορισμού που θα συνδυάζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιλογής των εκπαιδευτικών με την ουσιαστική προστασία όσων ήδη υπηρετούν και την αποτελεσματική στελέχωση των δημόσιων σχολείων». Ωστόσο, τονίζει πως εάν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις δεν διασφαλιστούν, «δεν θα μείνει απαθής και θα αντιδράσει δυναμικά, αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου».

Όσον αφορά στις θέσεις της ΠΣΓΑ, στις οποίες γίνεται αναφορά, είναι οι ακόλουθες:

1. Διασφάλιση των εκπαιδευτικών του Καταλόγου Διοριστέων, των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, των συμβασιούχων και των αντικαταστατών προϋποθέτει τη διατήρηση του δικαιώματος μονιμοποίησης και μετά το 2027

2. Πρέπει να διασφαλιστούν και οι ήδη επιτυχόντες στους Πίνακες Διορισίμων, ώστε να μη θυματοποιηθούν από οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος

3. Εφόσον δεν είναι εφικτή μια τέτοια διασφάλιση μέσω κλειστού καταλόγου, η ΟΕΛΜΕΚ δεν αποδέχεται την κατάργηση των Καταλόγων Διοριστέων το 2027.

Επίσης, η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια προειδοποιούσε ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας του 2015 θα οδηγούσε σε αδιέξοδο, τόσο ως προς τη στελέχωση των σχολείων όσο και ως προς την εργασιακή προοπτική χιλιάδων εκπαιδευτικών. «Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτή την πραγματικότητα», σημειώνει παρουσιάζοντας τα εξής στοιχεία: «Μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 πραγματοποιήθηκαν ήδη περισσότεροι από 300 διορισμοί Φιλολόγων, ενώ στους Πίνακες Διορισίμων ήταν διαθέσιμοι μόλις 23 επιτυχόντες. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 250 διορισμοί Μαθηματικών, ενώ οι διαθέσιμοι επιτυχόντες στους Πίνακες Διορισίμων ήταν μόλις 80. Είναι, επομένως, προφανές ότι χωρίς το μεταβατικό δίχτυ ασφαλείας των Καταλόγων Διοριστέων η στελέχωση των σχολείων στις συγκεκριμένες -αλλά και σε άλλες- ειδικότητες δεν θα ήταν απλώς προβληματική· σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν αντικειμενικά αδύνατη».