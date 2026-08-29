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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 650μ. μετά τα φώτα τροχαίας της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού, Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.

Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25828890, 99526653.

Σακκάς Γεώργιος, Αγίας Ζώνης 23Β. Μεταξύ της εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25366299, 99537774.

Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.