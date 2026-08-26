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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

Κουσίδης Γιώργος, Λεωφ. Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το κατάστημα «Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γιαννακού Ελένη, Μελίνας Μερκούρη 62. Δρόμος Λυκείου Πολεμιδιών, δίπλα από το Ταχυδρομείο, Πολεμίδια, τηλ. 25221022.

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

Γεωργίου Στανισλάβα, Σπύρου Κυπριανού 11, «Ακαδημίας Complex», Shop 13-14. Δίπλα από «Carrefour Columbia» και δίπλα από PRIMETEL και MTN, Γερμασόγεια, τηλ. 25250888, 99645595.

Βασιλοπούλου Φωτεινή, Τζον Κένεντι 6Γ. Περιοχή «Kanika», Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25585840, 25722632.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

ΠΑΦΟΣ

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος της εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.