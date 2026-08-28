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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουράτου Γιώργος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Kύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από το «SMART» και δίπλα από το κατάστημα «Sifounas», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από τα φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Αλ Χαταχτά Αμίνα, Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη, τηλ. 22420303.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β. Δρόμος ξενοδοχείου «Episkopiana», πλησίoν «Espresso Lungo café», Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943, 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον ξενοδοχείου «Four Seasons», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

ΠΑΦΟΣ

Χρίστου (Γιαννιού) Βαρβάρα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76. Απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής, 50μ. από το αρτοποιείο «Ζορπάς», Κάτω Πάφος, τηλ. 26633330, 99193418.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.