Οι εξελίξεις στην Ελλάδα με το Predator και την καταδίκη επιχειρηματιών (26/02/2026), μεταξύ των οποίων και ο γνωστός μας στην Κύπρο, Ταλ Ντίλιαν, συνδέονται άμεσα με το νησί μας και αναμένεται να απασχολήσουν και την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Μέσα στην πολυσέλιδη αγωγή που κατέθεσαν σε βάρος 14 νομικών και φυσικών προσώπων τα οκτώ θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων που θεωρούν πως δικαιώθηκαν μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα, καταγράφονται σωρεία ισχυρισμών, που αφορούν άμεσα την Κύπρο.

Οι ενάγοντες, ανάμεσά τους και ο Ελλαδίτης δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης, το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα τηλεφωνικών υποκλοπών σύμφωνα με το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, παρουσιάζουν το νησί μας ως ορμητήριο των ενεχόμενων με το λογισμικό Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Στο συνοδευτικό κείμενο της αγωγής τους περιλαμβάνουν συνολικά 16 αναφορές για την Κύπρο. Βάσει των όσων καταγράφουν, ο Ταλ Ντίλιαν με τη σύζυγό του Σάρα Αλεξάντρα Χάμου, διευθέτησαν πριν από λίγα χρόνια όπως διαμείνουν μόνιμα στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, στη βάση πάντα των προβαλλόμενων ισχυρισμών, μέσω πλέγματος εταιρειών, κάποιες εκ των οποίων ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο, ο Ντίλιαν απέκτησε τον έλεγχο του λογισμικού Predator κι εν συνεχεία μετέφερε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, όπου έγιναν οι παράνομες υποκλοπές.

Ως παράγοντας που διαδραμάτισε ρόλο στην απόφαση μεταφοράς των δραστηριοτήτων εταιρειών του Ντίλιαν στην Ελλάδα, προβάλλεται η καταδίκη εταιρείας συμφερόντων του τελευταίου από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας για το μαύρο βαν (πρόστιμο €76.000).

Και προστίθεται στο κείμενο που συνοδεύει την αγωγή (αυτούσια αναφορά): «Η ανωτέρω υπόθεση δημιούργησε δυσμενές κλίμα στον κύκλο δραστηριοτήτων του ομίλου Ιntellexa στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους εναγόμενους, Tal Dilian και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, να αναζητήσουν στην Ελλάδα νέο τόπο εγκατάστασης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Σε αυτό συνέδραμε ο επιχειρηματίας Σταύρος Κομνόπουλος, ο οποίος συνέστησε τον Tal Dilian και τον συνεργάτη του Σαχάκ Άβνι, στον δεύτερο εναγόμενο Φέλιξ Μπίτζιο, επιχειρηματία που μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2019 ήταν επικεφαλής ΝΑ Ευρώπης του ομίλου Libra, δραστηριοποιούμενου κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ήταν δικαιούχος εταιριών που έδρευαν στην Κύπρο, όπως η «Viniato Limited, Boritaco Holdings Limited», η «Restine Limited, Rubricus Investments Limited» και η «Layth Capital Ventures Limited», εγγεγραμμένη στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Κύπρου στις 16-01-2019.

Στις 2-09-2019, ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία «SANTINOMO Limited» με μοναδικό μέτοχο και διευθυντή τον δεύτερο εναγόμενο, Φέλιξ Μπίτζιο, με σκοπό να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, να παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και να ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη λογισμικού και την ολοκλήρωση συστημάτων για εφαρμογές στους τομείς C4I (Common Tactical Operation Picture Solution, προσομοίωση άμυνας, κέντρα διοίκησης – ολοκλήρωση αισθητήρων), τα συστήματα χωρικών πληροφοριών (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, φωτογραμματολογία, Web GIS, εφαρμογές για κινητά) και τη Γεωπληροφορική».

Η αγωγή που κίνησε εκ μέρους των οκτώ προσώπων ο δικηγόρος, Ζαχαρίας Κεσσές, στρέφεται και εναντίον υπαλλήλων του ομίλου Intellexa, οι οποίοι αν και Ελλαδίτες διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Ένας εξ αυτών και φερόμενος προγραμματιστής του Ομίλου, που ειδικεύεται στον προγραμματισμό διακομιστών. Ο «Φ» προσπάθησε χθες να λάβει αντιδράσεις προσώπων, τα οποία είναι εναγόμενα, ωστόσο, διαπίστωσε πως δεν υπάρχει καμία διάθεση να τοποθετηθούν.

Θυμίζουμε πως οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Predator, δηλαδή ο γνωστός στην Κύπρο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, κρίθηκαν ένοχοι τον περασμένο Φεβρουάριο σε κατηγορίες που αφορούσαν τρία αδικήματα, για τα οποία επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης. Όπως έγραφε η ιστοσελίδα διερευνητικής δημοσιογραφίας Inside Story, «πρόκειται για πλημμελήματα μεν, τα οποία, όμως, οδήγησαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, κατά συγχώνευση 8 έτη, με ολική έκτιση της ποινής και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης».