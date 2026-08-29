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Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η εξεύρεση φοιτητικής στέγης στην Κύπρο, καθώς η συνεχής αύξηση της φοιτητικής κοινότητας, η περιορισμένη διαθεσιμότητα οργανωμένων εστιών και τα υψηλά ενοίκια εντείνουν την πίεση σε φοιτητές και οικογένειες.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ζήτηση αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη αναζήτηση κατοικίας είναι πλέον καθοριστικής σημασίας.

Όπως ανέφερε, οι περιοχές γύρω από τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να αποτελούν από τις πιο ενεργές αγορές ενοικίασης, με τους φοιτητές να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο ανταγωνισμό όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με εργαζόμενους, οικογένειες και ξένους που μετακινούνται στην Κύπρο για εργασία.

Η Λεμεσός παραμένει η ακριβότερη αγορά

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στη Λεμεσό, όπου το κόστος ενοικίασης παραμένει από τα υψηλότερα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Κυναιγείρου, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου μπορεί να φτάσει μέχρι τα €1.500 το μήνα, ενώ για δύο υπνοδωμάτια η τιμή αγγίζει τα €2.000. Στα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων, το κόστος μπορεί να ανέλθει έως και τα €2.700.

Στη Λευκωσία, οι τιμές για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται από €600 μέχρι €900, ενώ τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων είναι περίπου 20% – 30% ακριβότερα. Για τρία υπνοδωμάτια, η ανώτερη τιμή φτάνει περίπου στα €1.700.

Λάρνακα και Πάφος κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Λευκωσία για διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων. Αντίθετα, στο Παραλίμνι, όπου η φοιτητική αγορά είναι μικρότερη, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου δεν ξεπερνά τα €700, ενώ για δύο υπνοδωμάτια η μέγιστη τιμή υπολογίζεται περίπου στα €900.

«Τα καλά και φθηνότερα σπίτια κλείνουν γρήγορα»

Η αυξημένη ζήτηση συνδέεται και με τη διεύρυνση της φοιτητικής κοινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, οι εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν στις 57.889 το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, αυξημένες κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η περιορισμένη προσφορά οργανωμένων εστιών ωθεί αρκετούς φοιτητές, είτε να αναζητούν κατοικία μακρύτερα από τα πανεπιστήμια, είτε να επιλέγουν τη συγκατοίκηση ώστε να περιορίσουν το κόστος.

«Η έγκαιρη αναζήτηση είναι πολύ σημαντική. Τα φθηνότερα και καλύτερα σπίτια κλείνουν γρήγορα, ειδικά πριν αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος», ανέφερε ο κ. Κυναιγείρου.

ΤΕΠΑΚ: Στόχος εγγυημένο δωμάτιο για πρωτοετείς

Το ΤΕΠΑΚ επιχειρεί να αυξήσει σημαντικά τη στεγαστική του δυναμικότητα σε Λεμεσό και Πάφο.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Βασίλης Πρωτοπαπάς, ανέφερε ότι στόχος είναι μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια να υπάρχει εγγυημένο δωμάτιο για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που το επιθυμούν, καθώς και για όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το πανεπιστήμιο διαθέτει παράλληλα προϋπολογισμό €800.000 ετησίως για επιδόματα ενοικίου, ενώ σε Λεμεσό και Πάφο ο σχεδιασμός προβλέπει συνολική δυναμικότητα περίπου 900 δωματίων.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σχεδιασμός για 900 νέες κλίνες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει σήμερα 208 δωμάτια, τα οποία κατανέμονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προσφέρονται με ενοίκιο περίπου €150 το μήνα, περιλαμβανομένων βασικών λογαριασμών.

Παράλληλα, υπάρχει σχεδιασμός για περίπου 900 νέες κλίνες. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κλεάνθη Πισσαρίδη, το έργο έχει χωριστεί σε δύο φάσεις, με στόχο οι πρώτες 500 κλίνες να είναι διαθέσιμες σε περίπου τρία χρόνια, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες κρατικές εγκρίσεις.