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Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και αλλεπάλληλες εκρήξεις σε εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν εκρηκτικά υλικά, στο χωριό Μίλα της περιφέρειας Κιέβου, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν νεκρούς και τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Μπούτσα. Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι αρχές είχαν αρχικά ανακοινώσει έξι τραυματίες, ενώ αργότερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, Τιμούρ Τκατσένκο, γνωστοποίησε ότι υπάρχουν και νεκροί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί οριστικός αριθμός θυμάτων.

Russia strikes Kyiv with ballistic missiles and drones — explosions heard across the capital



Debris from intercepted drone fell in the courtyard of a residential building — damage being assessed pic.twitter.com/HPl5mWQk0p — freeledger (@thefreeledger) August 29, 2026

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, στο έδαφος επιχείρησης στο χωριό Μίλα σημειώθηκε πτώση ή πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και να ακολουθήσει σειρά εκρήξεων από τα αποθηκευμένα υλικά.

Από την έκρηξη και τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς τουλάχιστον μία κατοικία και υπέστησαν ζημιές ακόμη αρκετά κτίρια, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στην περιοχή για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Παράλληλα με την έρευνα για τη ρωσική επίθεση, η ουκρανική εισαγγελία άρχισε έρευνα για ενδεχόμενη υπηρεσιακή αμέλεια σχετικά με την αποθήκευση των εκρηκτικών υλικών.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών στον συγκεκριμένο χώρο ήταν νόμιμη, εάν η εταιρεία διέθετε τις απαιτούμενες άδειες και εάν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι έκανε λόγο για «εγκληματική αμέλεια», παραπέμποντας σε προηγούμενο περιστατικό στο Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, όπου ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών είχε προκαλέσει μεγάλη καταστροφή τον Ιούλιο.

Όπως ανέφερε, η επανάληψη παρόμοιων λαθών «την πέμπτη χρονιά της πλήρους εισβολής» είναι απαράδεκτη, ζητώντας αυστηρή τιμωρία όλων όσοι αποδειχθεί ότι έχουν ευθύνη

protothema.gr