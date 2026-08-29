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Οργή έχει προκαλέσει στο Νεπάλ ένα σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο δύο άνδρες φέρονται να κλέβουν κοσμήματα από τη σορό γυναίκας που έχασε τη ζωή της στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Οι αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη τον 25χρονο Μαντάν Γκुरούνγκ και τον 38χρονο Ουμές Τσαουντάρι, λίγες ώρες αφότου το βίντεο με τις πράξεις τους άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και η σορός της είχε καταλήξει στον ποταμό Ναραγιάνι. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Νεπάλ, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν ξύλα για να φέρουν το σώμα της προς την όχθη.

Στη συνέχεια, ένας από αυτούς φαίνεται να πλησιάζει τη σορό και να αφαιρεί τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της γυναίκας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στα social media. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και κινητοποίησαν τις αρχές, οι οποίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο άνδρες και να τους εντοπίσουν σε σταθμό λεωφορείων στην Μπαρατπούρ.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τσιτουάν, Ραμεσβάρ Παντέλ, ξεκαθάρισε ότι οι αρχές δεν πρόκειται να ανεχθούν περιστατικά λεηλασίας και κλοπής σε βάρος ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που το Νεπάλ εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του από μία από τις πλέον καταστροφικές φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιοχή των Ιμαλαΐων.

Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν μετά από κατάρρευση παγετώνα, με τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και φερτών υλικών να σαρώσουν ολόκληρους οικισμούς, δρόμους και υποδομές.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας ανθρώπους που παρασύρθηκαν από τα νερά ή εγκλωβίστηκαν κάτω από λάσπη και συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που μεταδίδουν διεθνή μέσα, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Την ίδια ώρα, οι πλημμύρες έχουν πλήξει και το ελεγχόμενο από την Κίνα Θιβέτ, όπου επίσης υπάρχουν νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι.

Ανησυχία είχε προκαλέσει και ο σχηματισμός προσωρινής λίμνης από βράχους, λάσπη και συντρίμμια, με τις αρχές να φοβούνται ένα νέο κύμα πλημμυρών. Σύμφωνα πάντως με την κινεζική κρατική τηλεόραση, ο κίνδυνος εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο.

protothema.gr