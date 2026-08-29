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Οι γειτονιές διαμορφώνουν τον πολιτισμό και ο πολιτισμός διαμορφώνει την κοινότητα.

Το Μαχαλάρτ αποτελεί ένα εμβληματικό έργο του Λάρνακα 2030, που επαναπροσδιορίζει τις πολυπολιτισμικές γειτονιές της Λάρνακας ως πυρήνες δημιουργικότητας, φροντίδας και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Οι ιδιαίτερα πολυποίκιλες κοινότητες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Λάρνακας βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου, προσκαλώντας μας να γνωρίσουμε και να βιώσουμε τον πλούτο της πολιτισμικής τους διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων: από μικρής κλίμακας παραστάσεις σε σαλόνια σπιτιών για ηλικιωμένους έως διεθνείς συνεργασίες με τη Μάλτα, το Βέλγιο, την Ουκρανία και το Μαυροβούνιο.

Το Μαχαλάρτ ενδυναμώνει τους πολίτες ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς πολιτισμού, ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ της πόλης και της περιφέρειας και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα της Λάρνακας ως γόνιμο έδαφος για καλλιτεχνική δημιουργία.

Τα Φεστιβάλ της Γειτονιάς

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκονται τα φεστιβάλ γειτονιάς. Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη διοργανωθεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Μαντομαχαλάρτ, το οποίο ξεκίνησε το 2024 στον Άγιο Ιωάννη, μία από τις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες της Λάρνακας, και έχει ήδη εξελιχθεί σε μια ζωντανή ετήσια γιορτή της κοινότητας.

Όπως εξηγεί ο εικαστικός Αντώνης Τζιαρίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη διοργάνωση: «Το φεστιβάλ, από τις πρώτες του διοργανώσεις, όταν έφερε διαφορετική ονομασία, μέχρι σήμερα που πραγματοποιείται ως Μαχαλάρτ, ο στόχος του παραμένει ο ίδιος: να δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής, όπου ο πολιτισμός γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής. Οι δρόμοι, οι αυλές, τα σπίτια, τα εργαστήρια, η εκκλησία και οι άνθρωποί της γίνονται μέρος της εμπειρίας.

Σταθερό στοιχείο κάθε διοργάνωσης αποτελεί ο περίπατος και η ξενάγηση στον Άγιο Ιωάννη, όπου οι επισκέπτες γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής, την αρχιτεκτονική της και τις ιστορίες της.»

Το 2025, κάτοικοι και καλλιτέχνες της περιοχής δημιούργησαν ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στη συνοικία του Προδρόμου, ενώ παράλληλες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν στις κοινότητες Αθηένου, Αραδίππου, Βάβλας, Περβολιών, Κιτίου, Δρομολαξιάς και Μενεού. Τα φεστιβάλ αυτά δεν αποτελούν εισαγόμενα θεάματα, αλλά αυθεντικές πολιτιστικές τελετουργίες που γεννιούνται μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες και απευθύνονται σε αυτές.

Η Έλενα Βολίνα, της ομάδας Παθκιά Παθκιά, εξηγεί πως η ομάδα δημιουργήθηκε μέσα από το Λάρνακα 2030, με αφορμή τη συνάντηση ανθρώπων που μεγάλωσαν στον νεοσύστατο Δήμο Δρομολαξιάς–Μενεού.

Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν πέντε θεματικοί περίπατοι στα Περβόλια, το Κίτι, τη Δρομολαξιά, το Μενεού και την Τερσεφάνου.

«Οι περιπατητικές διαδρομές και οι συναντήσεις με τους κατοίκους εξελίχθηκαν σε μια συλλογική διαδικασία καταγραφής της μνήμης, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν ξεχασμένες αλλά και άγνωστες πτυχές της ιστορίας, της καθημερινότητας και της ζωής των ανθρώπων, καθώς και οι σχέσεις ανάμεσα στα χωριά, οι κοινές εμπειρίες και οι αλληλεπιδράσεις των κατοίκων τους», σημειώνει.

«Μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων χαρτογραφήθηκε το παλιό τοπίο της περιοχής: καλλιέργειες, περιβόλια, μονοπάτια, πηγάδια, λαγούμια, ανεμόμυλοι, αλακάτια και χώροι που σήμερα έχουν αλλάξει ή έχουν εξαφανιστεί. Παράλληλα, καταγράφηκαν οι μεταβολές που γνώρισε η ύπαιθρος τον τελευταίο αιώνα, η εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας και ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές επηρέασαν τη ζωή των κατοίκων. Αναδείχθηκε επίσης ότι τα χωριά δεν λειτουργούσαν απομονωμένα, αλλά συνδέονταν μέσα από συνεργασίες, ανταλλαγές γνώσεων και προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι προσωπικές μαρτυρίες. Μέσα από αυτές, αναδείχθηκαν ιστορίες γαιοκτημόνων και καλλιεργητών, η συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, το εμπόριο με τις καμήλες, οι εργατικές κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τη δημιουργία σχολείων και τη μόρφωση των κοριτσιών, αλλά και πολλές καθημερινές πρακτικές που συνθέτουν τη συλλογική εμπειρία της περιοχής.»

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση

Τα επόμενα χρόνια, το Μαχαλάρτ θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή του διάσταση, αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγών με άλλες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Έως το 2030, οι συνεργασίες αυτές θα κορυφωθούν μέσα από ένα πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ πολιτών διαφορετικών Πολιτιστικών Πρωτευουσών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή των γειτονιών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η «ψηφιακή γειτονιά» και η ιδανική πόλη

Το Μαχαλάρτ στρέφεται επίσης στις προκλήσεις και τις αλλαγές του 21ου αιώνα. Το φαινόμενο των ψηφιακών νομάδων, που αποσυνδέει την εργασία από τον τόπο κατοικίας, προσφέρει πολύτιμες προοπτικές για νέες μορφές αστικής ταυτότητας και συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα συλλέξει τις ιστορίες τους σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη και, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, θα τις συνθέσει σε μια «ψηφιακή γειτονιά» που θα αποτυπώνει το όραμά τους για την ιδανική πόλη. Με αυτόν τον τρόπο, η Λάρνακα μετατρέπεται ταυτόχρονα σε εργαστήριο και καθρέφτη των τρόπων με τους οποίους η κινητικότητα, η τεχνολογία και ο πολιτισμός αναδιαμορφώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Έως το 2030, το Μαχαλάρτ θα έχει συνυφάνει τις πολυάριθμες φωνές της πόλης σε ένα ζωντανό μωσαϊκό του Common Ground, αποδεικνύοντας ότι οι γειτονιές μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για ένα πιο συμπεριληπτικό ευρωπαϊκό μέλλον. Μετά το έτος του τίτλου, το Common Ground Arts Center θα συνεχίσει να συντονίζει και να αναπτύσσει τα φεστιβάλ γειτονιάς, διασφαλίζοντας ότι το Μαχαλάρτ θα παραμείνει μια μόνιμη πλατφόρμα πολιτιστικής δημιουργίας με επίκεντρο την ίδια την κοινότητα.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ