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Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε τα ξημερώματα στη σύλληψη δύο γυναικών από τη Βραζιλία ηλικίας 25 και 26 χρόνων, που φέρονται να μετέτρεψαν διαμέρισμα στη Λάρνακα σε οίκο ανοχής.

Το γεγονός πως φέρονται να μετέτρεψαν τον χώρο σε οίκο ανοχής αποκαλύφθηκε τυχαία από την Αστυνομία Λάρνακας, που κλήθηκε επί τόπου στις 2 τα ξημερώματα, αφού έλαβε πληροφορία για πρόσωπο που φώναζε έξω από διαμέρισμα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν επί τόπου και βρήκαν έναν 23χρονο έξω από το διαμέρισμα. Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που βρισκόταν εκεί, φέρεται ν’ ανέφερε ότι είχε ερωτική συνεύρεση με 25χρονη, έναντι αμοιβής και πως κατά την αποχώρησή του διαπίστωσε πως του έκλεψε ποσό €6.700 που είχε στην κατοχή του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έκανε έρευνες στο διαμέρισμα και εντόπισε το χρηματικό ποσό πίσω από κομοδίνο. Έπειτα προχώρησε στη σύλληψη της 25χρονης αλλά και 26χρονης, που βρίσκονται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o παραπονούμενος της υπόθεσης φέρεται ν’ ανέφερε πως εντόπισε σε ιστοσελίδα γνωριμιών την 25χρονη και πως την πλήρωσε €150.

Οι δύο γυναίκες είναι ύποπτες για κλοπή, κλεπταποδοχή, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, καθώς για αδίκημα καταστολής οίκου ανοχής. Οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.