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Το καλό μοντέλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολίτη (ΚΕΠ) θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα τμήματα του Δημοσίου. Και αυτό, όποτε επισκεπτόμαστε κάποιο ΚΕΠ, διαπιστώνουμε πως όλα λειτουργούν ρολόι.

Μέσα σε δέκα λεπτά οι λειτουργοί των κέντρων εξυπηρετούν τους πολίτες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους παραδίδουν και τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα. Τη στιγμή που το μοντέλο των ΚΕΠ αποδίδει τόσο καλά ας υιοθετηθεί σε όλη την κρατική μηχανή.

Έτσι και αλλιώς και στις δύο περιπτώσεις το καθεστώς των εργαζομένων είναι το ίδιο, απλά οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ κατάφεραν να αλλάξουν νοοτροπία και άφησαν στην άκρη τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.

Ε.ΠΑ