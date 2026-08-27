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Στο χαμηλότερο σημείο από το 2008 βρίσκεται το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο 3,6% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2026, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 540.130 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,9%, γυναίκες 60,5%) σε σύγκριση με 528.981 άτομα (65,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 520.763 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 63,2% (άνδρες 68,5%, γυναίκες 58,3%) σε σύγκριση με 506.318 άτομα (62,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 19.367 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 3,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,5%, γυναίκες 3,7%) σε σύγκριση με 22.663 άτομα (4,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από το 4ο τρίμηνο του 2008, όταν η ανεργία έφτασε το 3,3%.

Απασχόληση ανά ηλικία και τομέα

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 82,8%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 87,8% και για τις γυναίκες 78,1%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ήταν 81,7% (άνδρες 87,0%, γυναίκες 76,5%).

Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 72,6% σε σύγκριση με 71,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,2% και 2% αντίστοιχα.

Για το 2ο τρίμηνο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,2%, Βιομηχανία 16,6% και Γεωργία 2,2%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 45.178 άτομα (άνδρες 7,6%, γυναίκες 9,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2025 ήταν 9,4% (άνδρες 7,1%, γυναίκες 12,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,8% ή 467.712 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 15,7% (73.306 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,3% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 12,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 12%, γυναίκες 12,4%) σε σύγκριση με 14,9% (άνδρες 15,8%, γυναίκες 13,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 62,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 21,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2025 ήταν 55,9%, 23% και 21,1%.

ΚΥΠΕ