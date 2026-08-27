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Στις 2 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος ανακοίνωσε την Πέμπτη και τα μέλη της ε/κ πλευράς στην Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου στις 15.00.

Ανακοίνωσε επίσης τα μέλη της ε/κ πλευράς στην Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτοί είναι οι Παντελής Ποιητής, Αλέξανδρος Λόρδος, Αμαλία Αβραάμ, Σοφία Παπαμιχαλόπουλος και Μάριος Μιχαηλίδης. Ανέφερε ότι η δημιουργία του σώματος αυτού ήταν και μια από τις επιθυμίες του ΓΓ των ΗΕ, και ότι μαζί με τα σταθερά μέλη θα απαρτίζεται επιπλέον από 50 άτομα από κάθε κοινότητα τα οποία θα συζητούν για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας τα οποία θα αλλάζουν αναλόγως του ζητήματος που συζητείται.

ΚΥΠΕ