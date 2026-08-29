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Δραματικές εικόνες από την πόλη Μπιντούρ στο Νεπάλ καταγράφουν τη στιγμή που κάτοικοι παρακολουθούν απεγνωσμένοι μέσα από κτίριο, το οποίο παρέμεινε όρθιο παρά το γεγονός ότι δέχθηκε με σφοδρότητα τα ορμητικά νερά των φονικών πλημμυρών.

Το κτίριο βρέθηκε περικυκλωμένο από τα νερά, ενώ συντρίμμια από άλλα κτίσματα και οχήματα παρασύρονταν από τον χείμαρρο και συγκρούονταν πάνω του. Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της πόλης είχε καταστραφεί ή παρασυρθεί από την ορμή του νερού.

Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf August 28, 2026

Το πρώτο βίντεο, που καταγράφηκε την Τετάρτη και επιβεβαιώθηκε από το BBC Verify, δείχνει το κτίριο να αντιστέκεται στα τεράστια κύματα και στις συνεχείς συγκρούσεις με τα παρασυρόμενα αντικείμενα, ενώ άνθρωποι βρίσκονται στο εσωτερικό του προσπαθώντας να προστατευθούν στο αποκορύφωμα των ξαφνικών πλημμυρών.

Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει ότι το χαρακτηριστικό πράσινο κτίριο παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, σε αντίθεση με την καταστροφή που προκλήθηκε στη γύρω περιοχή, περίπου 45 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η πλημμύρα.

Στο επιβεβαιωμένο βίντεο, μια ομάδα επιζώντων στέκεται στο μπαλκόνι μετά την υποχώρηση των νερών, ενώ γύρω τους έχουν απομείνει λάσπη και συντρίμμια. Ένα άτομο βρίσκεται στη στέγη και ανεμίζει ένα κόκκινο ύφασμα, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να καλέσει βοήθεια.

Σχεδόν 2.000 αγνοούμενοι

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ, ο αριθμός των αγνοουμένων έχει αυξηθεί σε σχεδόν 2.000, μεταξύ των οποίων 517 αλλοδαποί.

Ωστόσο, διαφορετικοί αριθμοί έχουν δοθεί από τις αρχές, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο τις πρώτες ημέρες μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Η αστυνομία του Νεπάλ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι αγνοούνται 575 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 33 Βρετανοί.

Ο αριθμός των νεκρών έχει επίσης αυξηθεί στους 579, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Aerial footage shows homes covered in mud in Nepal after massive flood pic.twitter.com/F6QkXkjX8K — New York Post (@nypost) August 28, 2026

Στο μικροσκόπιο δύο ακόμη παγετώνες

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν στενά δύο ακόμη παγετώνες που βρίσκονται κοντά σε εκείνον που κατέρρευσε και προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Η παρακολούθηση κρίθηκε απαραίτητη καθώς ορισμένες εικόνες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές φαίνεται να δείχνουν ρωγμές στους δύο παγετώνες. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι ρωγμές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι επίκειται κατάρρευση και μπορεί να υπάρχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Όμως, δεδομένου του τι συνέβη με τον κοντινό παγετώνα, προσπαθούμε να το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος του Τμήματος Υδρολογίας και Μετεωρολογίας του Νεπάλ.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζονται εικόνες από drones που κοινοποίησε η Κίνα και οι οποίες τραβήχτηκαν στην περιοχή της κατάρρευσης του παγετώνα, στη βόρεια πλευρά του όρους Λάνγκτανγκ Λιρούνγκ, στη νεπαλέζικη πλευρά των συνόρων.

Ειδικοί του Διεθνούς Κέντρου Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD), οργανισμού που ειδικεύεται στους κινδύνους των Ιμαλαΐων, ανέφεραν ότι οι δύο παγετώνες τροφοδοτούν τον ίδιο ποταμό Λέντε, ο οποίος πλημμύρισε.

«Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι ένας από τους παγετώνες μπορεί να περιέχει αιωρούμενες μάζες παγετώδους πάγου που απαιτούν παρακολούθηση και αξιολόγηση», δήλωσε ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι λεγόμενοι αιωρούμενοι παγετώνες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι, καθώς προσκολλώνται σε απότομες ορεινές πλαγιές, όπως συνέβη με τμήμα του παγετώνα που κατέρρευσε.

iefimerida.gr