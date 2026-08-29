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Προβλήματα και ζημιές καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, λόγω της κακοκαιρίας που επηρεάζει από το πρωί του Σαββάτου το νησί, με ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους να εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Στη Λεμεσό, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν καταγραφεί σοβαρές ζημιές, πέραν ορισμένων περιπτώσεων όπου δρόμοι πλημμύρισαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σοβαρές ζημιές, ωστόσο, προκλήθηκαν σε φάρμα στην περιοχή της Πάχνας, όταν οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν το υπόστεγο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε μέρος του υποστατικού.

Όπως ανέφερε στο philenews ο κτηνοτρόφος Ευαγόρας Ευαγόρου, γύρω στις 12 το μεσημέρι βρισκόταν στη φάρμα μαζί με δύο εργάτες και προχωρούσαν στον εμβολιασμό ζώων, όταν οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν υπόστεγο έκτασης περίπου 500 τετραγωνικών ποδιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μισό υπόστεγο παρασύρθηκε από τον αέρα και κατέληξε περίπου 100 μέτρα μακριά, ενώ το υπόλοιπο μέρος αποκολλήθηκε από τη βάση του και κατέρρευσε στο έδαφος. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές, ενώ κατέρρευσαν και τοίχοι του υποστατικού.

Ο κ. Ευαγόρου χαρακτήρισε ως μεγάλο ευτύχημα το γεγονός ότι ο ίδιος και οι δύο εργάτες του δεν τραυματίστηκαν, καθώς την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν σε διπλανό σημείο της φάρμας.

Όπως εξήγησε, το υπόστεγο που ξηλώθηκε βρισκόταν ακριβώς δίπλα τους.

Πρόκειται για μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εκτρέφονται περίπου 600 ζώα. Την ώρα του περιστατικού, ο κ. Ευαγόρου και οι εργάτες του ασχολούνταν με τον εμβολιασμό των θηλυκών ζώων που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη.

Για το περιστατικό ο κ. Ευαγόρου ενημέρωσε την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.