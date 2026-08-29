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Υπόθεση αμελών και απερίσκεπτων πράξεων διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, μετά από περιστατικό σε πρατήριο καυσίμων σε κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, δύο άνδρες ηλικίας 32 και 38 ετών, Ελληνοκύπριος και Αγγλοκύπριος αντίστοιχα, επισκέφθηκαν πρατήριο βενζίνης.

Την ώρα που ο 32χρονος ανεφοδίαζε το όχημά του με καύσιμα, τον πλησίασε ο 38χρονος, έχοντας στο στόμα του σβηστό τσιγάρο.

Ο 38χρονος φέρεται να επιχείρησε να ανάψει το τσιγάρο με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Η φωτιά κατασβέστηκε από άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕΠ Λάρνακας.

Ο 32χρονος έτυχε των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, καθώς έφερε ελαφρά εγκαύματα.

Ο 38χρονος, ωστόσο, κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού υπέστη εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, κυρίως στα κάτω άκρα.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.