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Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για fake news, ψευδείς πληροφορίες και το ενδεχόμενο διώξεων πολιτών ή δημοσιογράφων που δημοσιεύουν κάτι ανακριβές. Για πολιτικούς, βουλευτές και κόμματα, όμως, γιατί δεν βλέπουμε την ίδια αυστηρότητα όταν διατυπώνουν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ή αναπαράγουν ανακρίβειες;

Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε αρκετούς πολιτικούς να ζητούν αποδείξεις και τεκμηρίωση για όσα έγραφε ο Μακάριος Δρουσιώτης. Και πολύ σωστά έπραξαν, αφού αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν η ίδια απαίτηση ισχύει και για τους ίδιους, τα κόμματά τους και τα στελέχη τους.

Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους.

Ζακ.