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Οι Κύπριοι, είναι γνωστό ότι λατρεύουν το ποδόσφαιρο και παρακολουθούν ανελλιπώς τα παιχνίδια. Κυρίως μάλιστα όταν αυτά αφορούν την αγαπημένη τους ομάδα. Ως εκ τούτου, προκαλούν ενδιαφέρον τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat σε σχέση με την πληρωμή streaming υπηρεσιών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τα νούμερα δείχνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ως προς το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που διέθεταν επί πληρωμή συνδρομή σε υπηρεσίες streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κύπρο το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 26,97%, έναντι 32,7% στο σύνολο της ΕΕ.

Ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί για τα ποσοστά αυτά; Ότι οι Κύπριοι επιλέγουν να πηγαίνουν στο γήπεδο, παρά να βλέπουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση; Ότι η συνδρομή για τέτοιες υπηρεσίες είναι ψηλή και δεν την «αντέχει» το πορτοφόλι μας; Ή ότι οι περισσότεροι καταφεύγουν σε άλλου είδους επιλογές για να παρακολουθούν τα παιχνίδια και ο νοών νοείτο;

Αγ.Αγ.