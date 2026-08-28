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Αυτές τις ημέρες οι γονείς τρέχουν για την αγορά σχολικών ειδών με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά είναι απόλυτα ενδεικτική των μηχανισμών μιας ελεύθερης οικονομίας, όπως προκύπτει από την έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Οι τιμές στα σχολικά είδη κινούνται στα επίπεδα του 2025 με ελάχιστες αυξομειώσεις. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το άνοιγμα της ψαλίδας από κατάστημα σε κατάστημα. Μια σχολική τσάντα, για παράδειγμα, ξεκινά από μόλις €1,89 και μπορεί να φτάσει έως και τα €209,95, ενώ στα τετράδια οι τιμές κυμαίνονται από €0,32 μέχρι €12,99. Ακόμη και στα απλά στυλό και μολύβια, η απόκλιση εκτείνεται από μερικά σεντ (€0,20) μέχρι σχεδόν €19.

Ωστόσο, η ελευθερία της αγοράς συνεπάγεται και αυξημένη ατομική ευθύνη. Οι γονείς καλούνται να λειτουργήσουν με ψυχραιμία και σύνεση, αποφεύγοντας τις παγίδες της αχρείαστης κατανάλωσης και της διαφήμισης. Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι μέσο επίδειξης. Επομένως, η περίοδος αυτή αποτελεί μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να εκπαιδεύσουν οι γονείς τα παιδιά γύρω από την αληθινή αξία των πραγμάτων, βοηθώντας τα να διαχωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες από τις επιθυμίες τους.

Α.Ν.